Mengenal Knull, Karakter Jahat dalam Film Venom: The Last Dance

TEMPO.CO, Jakarta - Film Venom: The Last Dance memperkenalkan salah satu karakter penjahat di Marvel Comics, yakni, Knull. Venom: The Last Dance adalah entri ketiga dalam waralaba Venom, dan Tom Hardy mengulangi perannya sebagai pelindung. Film ini akan tayang perdana pada 25 Oktober 2024.

Dalam cuplikan Venom: The Last Dance memperlihatkan para simbiot datang ke Bumi seolah-olah untuk melarikan diri dari Knull. Dikutip dari Movie Web, Venom memiliki sesuatu yang diinginkan Knull. Ini ditunjukkan dalam cuplikan, para simbiot melancarkan invasi penuh ke Bumi untuk mendapat apa pun yang dimiliki Venom.

Tentang Knull

Dikutip dari Comic Book Resources, Knull salah satunya simbiot paling kuat di Marvel Comics. Knull yang pertama kali membuat Klyntar atau nama spesies simbiot, termasuk Venom, Carnage, dan Grendel. Kekuatannya mencakup manipulasi materi, penyembuhan, perubahan bentuk, penerbangan, dan dominasi semua simbiosis.

Ia juga memiliki kekuatan super, seperti kebal dan hidup bertahun-tahun tanpa setetes air dan makanan. Knull bisa mengambil bentuk entitas yang mirip Drakula. Namun, ia juga dapat berubah bentuk saat dibutuhkan. Adapun bentuk yang paling populer adalah monster berlidah panjang yang dimanifestasikan oleh simbiotnya.

Kekuatan Knull mencapai maksimal dalam kegelapan. Sebaliknya, makin banyak cahaya, terutama cahaya kosmik, kehidupan Knull menjadi sulit. Dalam pertarungan, Knull ganad dan tak terhentikan.

Dikutip dari Screen Rant, Knull awalnya diperkenalkan sebagai dewa kegelapan tua yang tinggal di kehampaan primordial di kosmos Marvel. Suatu hari, rumah kegelapan Knull disusupi oleh para Celestial yang mengisinya dengan cahaya. Setelah berperang, dia mendapati dirinya berada di planet asal Gorr sang Dewa Penjagal dan menemukan kekuatan yang disebut Living Abyss. Dengan kekuatan inilah, Knull membuat simbiot.

Knull dapat memanipulasi energi gelap. Hal ini memungkinkan dia untuk memanfaatkan ledakan sihir kuat untuk mengatasi beberapa karakter kuat Marvel. Kemampuan simbiot Knull memberinya kekuatan terbang melalui sayap raksasa seperti naga. Kekuatan Knull juga tidak berkurang meski dia terisolasi dalam Void dalam waktu yang lama. Knull pernah diperlihatkan dalam cerita Marvel Comics 2020-2021. Knull ditampilkan berusaha menutupi dunia dalam kegelapan dan kehancuran.

MOVIE WEB | SCREEN RANT | CBR

