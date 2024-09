Film The Shadow Strays Karya Timo Tjahjanto Dapat Sambutan Meriah di TIFF 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Shadow Strays telah tayang perdana dalam acara bergengsi Midnight Madness di Festival Film Internasional Toronto (TIFF) pada Ahad, 15 September 2024. Film aksi terbaru karya sutradara ternama Indonesia Timo Tjahjanto ini mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton yang hadir.

Dengan adegan laga intens dan ritme tanpa henti, The Shadow Strays membuat penonton terpukau. Dibintangi Aurora Ribero dan Hana Malasan, film ini menghadirkan pengalaman sinematik mendebarkan yang membuat para penggemar dan kritikus bersorak.

Pengalaman Tak Terlupakan Timo Tjahjanto

Timo Tjahjanto, Aurora Ribero, dan Hana Malasan hadir di TIFF 2024 bersama para produser, yaitu Wicky V. Olindo serta Daiwanne P. Ralie. Timo sebelumnya telah menghasilkan film-film populer seperti The Night Comes for Us dan Headshot. Kini, ia kembali menempati panggung internasional dengan The Shadow Strays, film action thriller yang sarat adrenalin dan mendobrak batasan genre.

“Atmosfer di ruangan sungguh luar biasa,” kata Timo Tjahjanto, dikutip dalam siaran pers. “Dengan The Shadow Strays, saya ingin mendorong batasan sinema laga, menciptakan sesuatu yang mendebarkan sekaligus emosional. Melihat respons penonton di TIFF Midnight Madness adalah pengalaman yang tak terlupakan.”

Sutradara Timo Tjahjanto bersama pemeran The Shadow Strays, Hana Malasan dan Aurora Ribero menghadiri Festival Film Internasional Toronto (TIFF) untuk pemutaran perdana The Shadow Strays, 15 September 2024. Dok. Netflix

Dikenal dengan film-film yang ‘berani’ dan mendorong batas, program Midnight Madness di TIFF selalu menampilkan film-film yang mendefinisikan genre. Penampilan duo Aurora Ribero dan Hana Malasan sebagai pemeran utama, koreografi laga yang memukau, dan alur cerita yang tangkas membuat penonton tetap tegang sepanjang pemutaran.

The Shadow Strays mengikuti kisah pembunuh muda bernama “13” yang menjalin persahabatan dengan seorang anak kecil, dan harus diselamatkan saat ia hilang diculik oleh sindikat kejahatan. Seiring dengan perkembangan cerita, penonton disuguhi sejumlah adegan laga yang sengit dan dahsyat yang semakin menonjolkan gaya khas Timo Tjahjanto.

The Shadow Strays Dipuji Kritikus Film

Para kritikus mulai memberikan pujian terhadap intensitas adegan laga film ini dan kedalaman emosional yang ditampilkan oleh para pemain. Film ini menampilkan rangkaian adegan laga yang dikoreografi secara cermat, banyak di antaranya dilakukan langsung oleh para aktor, menunjukkan sisi fisik yang jarang terlihat dalam film laga modern.

“The Shadow Strays adalah aksi brutal yang bergerak cepat dari awal hingga akhir. Kisah penuh darah dan adrenalin ini mengisahkan tentang perlindungan dan sifat kekerasan yang akan menghantam Anda dengan keras,” sebut Matt Neglia dari Next Best Picture. “Aurora Ribero memberikan segalanya secara fisik dan emosional, menghancurkan siapa pun di jalannya sambil tetap memikat audiens sepanjang film.”

