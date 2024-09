Tampil Berbeda di TIFF 2024, Ini 6 Rekomendasi Drama Korea yang Diperankan Kim Go Eun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Kim Go Eun mencuri perhatian di Toronto International Film Festival (TIFF) 2024 dengan gaya rambut pixie cut terbaru. Pada Jumat lalu, 13 September 2024, ia hadir di karpet merah bersama sutradara dan lawan mainnya dari Love in the Big City.

Gaya rambut Kim Go Eun, yang belum pernah ditampilkannya sebelumnya, diperkirakan terkait dengan perannya dalam serial thriller Netflix, The Price of Confession. Melalui drama-drama yang diperankan, Kim Go Eun selalu memperlihatkan totalitas dalam beradu peran di dunia akting.

Lantas, apa saja drama yang ia perankan yang berhasil mencuri perhatian publik berdasarkan rating tertinggi?

1. The Price of Confession (2024)

Dalam drama ini, Kim Go Eun memerankan Mo Eun, seorang wanita misterius yang dipanggil "penyihir" oleh tahanan lain karena kemampuannya melihat dan memahami pikiran serta perasaan orang lain. Ia terlibat dalam kesepakatan berbahaya dengan An Yoon-Soo (Jeon Do-Yeon), seorang guru seni yang dituduh membunuh suaminya. Sementara itu, Baek Dong-Hoon (Park Hae-Soo) adalah jaksa yang bertekad untuk mengungkap rahasia di balik kasus tersebut, dan Jang Jung-Koo (Jin Sun-Kyu) adalah pengacara An Yoon-Soo yang gigih.

2. Cheese in the Trap (2016)

Dalam Cheese in the Trap, Kim Go Eun memerankan Hong Seol, seorang mahasiswa yang hidupnya penuh tantangan akibat latar belakang keluarga yang miskin. Hong Seol bekerja paruh waktu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan hubungannya dengan seniornya yang tampaknya sempurna, Yoo Jung (Park Hae-Jin), membentuk inti dari drama ini. Meskipun Yoo Jung terlihat baik, ia menyimpan sisi gelap yang mengganggu kehidupan Hong Seol.

3. Goblin (2016-2017)

Goblin adalah drama fantasi populer di mana Kim Go Eun berperan sebagai Ji Eun-Tak, seorang gadis SMA yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu dan mengalami takdir yang berkaitan dengan Dokkaebi (Gong Yoo). Kim Shin, seorang mantan jenderal yang dikutuk menjadi Dokkaebi dengan kehidupan abadi, telah menunggu ribuan tahun untuk menemukan pengantinnya yang akan mengakhiri kutukannya. Ji Eun-Tak, yang lahir dengan kemampuan unik, akhirnya bertemu dengan Kim Shin dan terlibat dalam kisah cinta yang menantang takdir.

4. Little Women (2022)

Kim Go Eun berperan sebagai Oh In-Joo, saudara perempuan tertua dari tiga bersaudara yang terlibat dalam kasus yang menuntun mereka melawan keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Korea Selatan. Tumbuh dalam kemiskinan ekstrem, Oh In-Joo telah merasakan betapa sulitnya hidup tanpa uang. Sejak kecil, ia telah menyadari pentingnya uang untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Meskipun impiannya adalah hidup seperti orang biasa, keterlibatannya dalam kasus hukum yang rumit mengancam untuk mengubah hidupnya secara drastis.

5. Yumi's Cells (2021)

Yumi's Cells menampilkan Kim Go Eun sebagai Yu-Mi, seorang wanita dewasa yang bekerja dan berjuang untuk mengekspresikan perasaannya. Drama ini unik karena menggambarkan sel-sel emosional dalam otak Yu-Mi yang memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Setiap sel mewakili aspek emosional berbeda seperti cinta, kekerasan, rasionalitas, baik, dan buruk. Kim Go Eun membawa karakter Yu-Mi ke kehidupan dengan kepekaan dan kehangatan, memperlihatkan bagaimana ia tumbuh melalui hubungan romantis dan pengalaman hidupnya.

6. The King: Eternal Monarch (2020)

Drama ini menampilkan Lee Min-Ho sebagai Raja Lee Gon dan Kim Go-Eun sebagai Detektif Jeong Tae-Eul. Pada 1994, Kerajaan Corea mengalami kekacauan parah ketika Raja (Kwon Yool) dibunuh oleh saudaranya sendiri, Lee Lim (Lee Jung-Jin). Putra Raja, Lee Gon (Jeong Hyun-Jun), mengalami luka parah di leher namun selamat.

Lee Lim, yang haus kekuasaan, berusaha merebut Manpasikjeok, sebuah flute legendaris yang memiliki kekuatan supernatural. Ketika seorang sosok misterius muncul dengan senjata, Lee Lim melarikan diri dengan hanya separuh dari flute yang rusak. Lee Gon, saat itu masih anak-anak, memegang sebuah lencana polisi dari sosok misterius tersebut. Keesokan harinya, Lee Gon diangkat sebagai raja berikutnya dari Kerajaan Corea.

MARVELA I ASIAN WIKI

