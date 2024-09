Taylor Swift Menyamai Beyonce Setelah Meraih Penghargaan Terbanyak di MTV VMA 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift berhasil meraih penghargaan Artist of the Year untuk kedua kalinya secara berturut-turut, pada 11 September 2024 dalam ajang MTV VMA 2024. Ia menjadi artis pertama berhasil membawa pulang penghargaan yang dipilih langsung oleh penggemar ini dua kali. Pada ajang bergengsi tahun ini, Taylor masuk dalam 12 kategori dan meraih 7 kemenangan.

Mengacu Variety, selain Artist of the Year, Taylor membawa pulang enam penghargaan lainnya.

Video of the Year: Taylor Swift dan Post Malone dalam Fortnight

Song of Summer: Taylor Swift dan Post Malone dalam Fortnight

Best Collaboration: Taylor Swift dan Post Malone dalam Fortnight

Best Pop: Taylor Swift

Best Direction: Taylor Swift dan Post Malone dalam Fortnight

Best Editing: Taylor Swift dan Post Malone dalam Fortnight

Dari daftar tersebut, Taylor Swift banyak meraih kemenangan melalui Fortnight hasil duet dengan Post Malone. Saat menerima piala dalam MTV VMA 2024 kategori Video of the Year, Taylor mengungkapkan rasa terima kasih kepada Post Malone, Ethan Hawke, Josh Charles, Rodrigo Prieto, serta Ethan Tobman.

“Menyutradarai video ini dan menyusunnya dan menulisnya adalah pengalaman yang paling indah. Dan itu karena semua orang yang harus saya lakukan. Masalahnya adalah video ini tampak sangat menyedihkan ketika Anda menontonnya, tetapi sebenarnya itu seperti video yang paling menyenangkan untuk dibuat,” kata Taylor, pada 11 September 2024, seperti tertulis dalam hollywoodreporter.

Selain itu, Taylor juga memuji orang spesial dalam hidupnya yang selalu berada di lokasi syuting dan menyemangatinya, yaitu sang kekasih Travis Kelce.

“Sesuatu yang akan selalu saya ingat adalah bahwa ketika saya akan menyelesaikan pengambilan dan saya akan berkata, ‘cut’ dan kami akan selesai dengan pengambilan itu, saya akan selalu mendengar seseorang bersorak dari seberang studio tempat kami merekamnya. Dan satu orang itu adalah pacarku Travis Kelce,” ujarnya.

Taylor juga mengatakan, “Kepada para penggemar, saya selalu mencoba mencari cara untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda karena telah membuat hidup saya seperti ini, untuk membuat Era Tour seperti apa yang telah terjadi untuk membuat The Tortured Poets Department menjadi apa yang telah terjadi.”

Taylor juga menjadi artis pertama yang memenangkan VMA untuk Video of the Year selama tiga tahun berturut-turut. Ia membawa pulang penghargaan pada 2022 untuk video All Too Well: The Short Film. Sebelumnya, pada 2023, Taylor juga menjadi musisi yang meraih kemenangan terbanyak dalam satu malam di sepanjang sejarah MTV VMA.

Ia berhasil memenangi 9 nominasi dari total 11 kategori yang diperolehnya. Hal tersebut membuat koleksi piala MTV VMA Taylor Swift semakin bertambah menjadi total 23 pada 2023. Adapun, sembilan kemenangan Taylor di MTV VMA 2023 adalah Video of the Year, Artist of the Year, Song of the Year, Best Pop, Best Direction, Best Cinematography, Best Visual Effects, Show of the Summer, dan Album of the Year.

Dengan total 30 piala VMA sepanjang kariernya, Taylor Swift menyamai rekor keseluruhan milik Beyonce. Bahkan, Taylor melampaui kemenangan solo Beyonce yang berjumlah 26 piala. Taylor menjadi salah satu ikon terbesar dalam industri musik saat ini. Karyanya tak hanya mendapatkan pengakuan dari para juri, tetapi jutaan penggemarnya di seluruh dunia.

RACHEL FARAHDIBA R | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Taylor Swift: Penghargaan MTV VMA hingga Dukungan untuk Kamala Harris