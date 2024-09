Bocoran Jennie BLACKPINK akan Rilis Album Solo Oktober Mendatang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu member girl group BLACKPINK, Jennie BLACKPINK dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan label rekaman asal Amerika Serikat, Columbia Records sebagai artis solo, yang juga bekerja sama dengan agensi bentukannya OA atau Odd Atelier.

Dilansir dari CNA, lewat laman resmi mereka, agensi OA telah mengumumkan kabar tersebut pada Senin 9 September 2024. Hal tersebut juga dibarengi kabar Jennie akan comeback dengan merilis single solo pada bulan Oktober mendatang.

Terakhir kali aktor dalam serial The Ido tersebut, merilis single solo pada Oktober 2023 yang berjudul You & Me di tengah konser world tour Blackpink. Selain Jennie, beberapa musisi juga tergabung dalam label tersebut seperti, Beyonce, Harry Styles dan Adele.

Selain agensi Odd Atelier dikutip dari Variety, pihak Columbia Records juga mengumumkan bahwa penyanyi asal Korea Selatan ini telah menandatangani kontrak dengan label rekaman Amerika yang dimiliki oleh Sony Music Entertainment itu lewat akun media sosial X resminya.

"JENNIE x OA x COLUMBIA RECORDS. Kami adalah keluarga," tulis Columbia Records di Twitter/X.

Lalu bagaimana dengan karier Jennie di agensi lamanya? Diketahui Jennie dan anggota lain girl group BLACKPINK telah berpisah dengan label lama mereka YG Entertainment sejak Desember 2023. Mereka memilih berkarier solo, namun tetap memperpanjang kontrak mereka dengan YG Entertainment hanya untuk aktivitas grup.

Perjalanan Karier Jennie Blackpink

Jennie Kim lahir di Korea pada 16 Januari 1996. Jennie dan keluarga memutuskan untuk pindah ke luar negeri serta menjalani sekolahnya di Auckland, Selandia Baru saat berusia 10 tahun. Sejak remaja Jennie sudah menyukai kegiatan menyanyi. Ia kemudian pergi bergabung dengan akademi bakat YG, perusahaan hiburan papan atas selama lima tahun.

Jennie bersama anggota grup lainnya, Rose, Lisa, dan Jisoo tergabung dalam grup Blackpink yang dibentuk pada tahun 2016. BLACKPINK merupakan salah satu pentolan YG yang menjadi grup musik dengan artis wanita Korea pertama yang memiliki lima video musik yang masing-masing ditonton satu miliar kali di YouTube dan menjadi grup wanita yang paling banyak diikuti di Spotify.

Selain aktif di grupnya, Jennie BLACKPINK juga menjajal karier solo dengan merilis singlenya berjudul Solo tahun 2018 dan berhasil menduduki puncak tangga lagu World Digital Song Sales milik Billboard. Selain dunia tarik suara, Jennie pernah berakting dalam serial The Idol, yang disutradarai oleh Sam Levinson. Dia berakting dengan berperan sebagai penyanyi latar dan penari untuk bintang pop Lily-Rose Depp. Dalam series tersebut juga ada penyanyi asal Amerika Serikat, The Weekend.

Dalam menapaki karier di dunia hiburan, banyak hal yang membuat penyanyi berusia 28 tahun ini merasa tertekan. Dalam sebuah siniar, Jennie berbicara dengan Dua Lipa tentang pengalamannya di podcast BBC Sounds “Dua Lipa: At Your Service” tahun 2023.

“Akting jelas merupakan salah satu hal yang ingin saya jelajahi, tetapi ketika saya melakukan sesuatu, ketika saya memutuskan untuk benar-benar melakukannya, saya tahu saya harus melakukannya dengan benar,” kata Jennie.

Jennie mengungkapkan dirinya ingin berakting dan menjadikannya hal autentik dalam hidupnya. Ia menambahkan ingin mencoba meraih peluang apapun yang datang kepadanya dengan sebaik mungkin.

“Saya benar-benar bersabar dengan pekerjaan akting pertama saya Yang berarti ketika saya menghabiskan waktu di LA tahun lalu, saya benar-benar bertemu Sam secara langsung dan saya bisa berbicara dengannya. Dan dia membicarakan peran yang ingin dia bayangkan untuk saya dan segalanya saya, itu benar-benar menyentuh hati saya.” kata Jennie.

CNA LIFESTYLE | VARIETY | SOOMPI

