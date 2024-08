2 Days & 1 Night: Profil Lee Joon dan Cho Sae Ho, Anggota Baru Variety Show Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2 Agustus 2024, 2 Days & 1 Night Season 4 memperkenalkan dua anggota baru, yaitu Cho Sae Ho dan Lee Joon. Sebelum mereka, anggota lama acara ini, yaitu Kim Jong Min, Moon Se Yoon, DinDin, dan Yoo Seon Ho. Dikutip dari Soompi, episode perdana dengan dua wajah baru ini telah tayang pada 18 Agustus 2024.

Profil Cho Sae Ho

Cho Sae Ho. IMDb

Cho Sae Ho komedian Korea Selatan yang memulai debutnya pada November 2001 dengan meraih juara di SBS Comedy Contest.

Pria yang lahir pada 9 Juni 1981 ini awalnya dikenal dengan nama panggung Cabbage sebelum akhirnya menggunakan nama aslinya, Cho Sae Ho, pada akhir 2011. Nama panggung ini sempat dikenal luas berkat perannya yang konyol di televisi, dan banyak orang masih mengenalnya dengan nama tersebut.

Setelah menjalani wajib militer, Cho Sae Ho kembali ke industri hiburan. Popularitasnya makin melonjak berkat partisipasinya dalam program-program seperti Comedy Big League dan Happy Together.

Dikutip dari Namu, Comedy Big League, Cho Sae Ho terkenal dengan karakter-karakter yang berwarna dan kreatif. Di Happy Together, ia dikenal dengan gaya berbicara yang spontan.

Cho Sae Ho menembus pasar internasional melalui program SBS Roommate, yang memungkinkan dia mendapat penggemar di Cina. Di luar komedi, ia pernah tampil sebagai pembawa acara cuaca dalam program MBC News Today.

Profil Lee Joon

Lee Chang Sun atau Lee Joon lahir pada 7 Februari 1988. Lee Joon memulai kariernya sebagai penyanyi dan penari sebelum berlanjut karier akting. Ia memulai debut aktingnya pada 2008. Ia tampil dalam sitkom MBC Here He Comes. Meskipun awalnya kesulitan dalam audisi, pertemuannya dengan penyanyi Rain mengubah arah kariernya.

Rain merekrutnya untuk bergabung dengan grup MBLAQ. Lee Joon sebagai leader, penari, dan vokalis utama. MBLAQ yang dikelola oleh J. Tune Camp, meraih popularitas melalui album debut mereka Just BLAQ yang diluncurkan pada Oktober 2009.

Lee Joon juga dikenal sebagai model untuk merek pakaian dalam Kiss Republic dan pernah menyumbangkan suara untuk karakter Gnomeo dalam versi Korea dari film Gnomeo & Juliet. Ia hengkang dari MBLAQ pada Desember 2014 untuk berfokus melanjutkan karier akting.

Lee Joon menjalani wajib militer mulai 24 Oktober 2017 dan selesai pada 19 Desember 2019. Setelah kembali dari dinas militernya, ia melanjutkan karier aktingnya. Peran terbarunya adalah dalam drama The Escape of the Seven: Resurrection (2023) sebagai Min Do Hyeok.

