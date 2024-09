Jennie BLACKPINK akan Rilis Single Solo Baru Setelah Gabung Columbia Records

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie BLACKPINK bersiap untuk comeback setelah menandatangani kontrak dengan Columbia Records. Ia akan merilis single solo baru pada Oktober mendatang, menurut pengumuman resmi dari perusahaan yang menaungi Jennie.

Agensi Jennie, OA (ODDATELIER) mengumumkan bahwa penyanyi tersebut telah menandatangani kontrak dengan Columbia Records sebagai artis solo, pada Senin, 9 September 2024. Kerjasama ini menandai dimulainya kemitraan resmi antara OA dan label rekaman Amerika yang dimiliki oleh Sony Music Entertainment itu.

"JENNIE x OA x COLUMBIA RECORDS. Kami adalah keluarga," tulis Columbia Records di Twitter/X.

Bersamaan dengan itu, OA mengumumkan bahwa Jennie akan melakukan comeback solo dengan single baru yang akan dirilis bulan depan. Itu akan menjadi perilisan solo pertama Jennie sejak "You & Me."

Kabar ini menyusul terungkapnya pada Desember 2023 lalu bahwa semua anggota BLACKPINK telah berpisah dengan label mereka , YG Entertainment, untuk karier solo mereka. Keempat anggota BLACKPINK tetap memperpanjang kontrak mereka dengan YG Entertainment hanya untuk aktivitas grup.

Karier Solo Jennie BLACKPINK

Tahun lalu, Jennie bekerja sama dengan The Weeknd dan Lily-Rose Depp dalam lagu 'One of the Girls,' dan tampil bersama keduanya dalam serial The Idol di HBO. Sejak saat itu, lagu tersebut telah diputar lebih dari 1 miliar kali di Spotify dan telah disertifikasi platinum oleh RIAA. Lagu kolaborasi tersebut juga memuncak di No. 18 di tangga lagu Pop Airplay Billboard.

Kemudian Jennie pada Oktober 2023 merilis lagu 'You & Me,' yang memulai debutnya di No. 1 di tangga lagu Billboard Global kecuali Amerika Serikat, dan menjadikannya anggota kedua BLACKPINK yang mencapai No. 1 dalam survei tersebut setelah 'On the Ground' milik Rosé.

Awal tahun ini, Jennie merilis dua single kolaborasi, yaitu 'SPOT!' dengan ZICO dan 'Slow Motion' dengan Matt Champion. Mundur ke belakang, single solo pertama Jennie, yang diberi judul 'SOLO' dirilis pada 2018 dan berhasil menduduki puncak tangga lagu World Digital Song Sales milik Billboard.

VARIETY | BILLBOARD | SOOMPI

