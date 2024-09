8 Rekomendasi Drama Cina Genre Romantis hingga Kolosal di WeTV

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Cina terbaru mulai tayang di WeTV. Drama-drama tersebut terdiri dari beragam genre, mulai dari romansa, fantasi, hingga kolosal yang cocok untuk menemani waktu santai para penonton.

Berikut rekomendasi drama Cina yang wajib ditonton di WeTV:



Kisah unik tentang Song Lingling, seorang desainer game yang tanpa sengaja dirasuki oleh NPC (Non-Player Character) yang ia ciptakan. Ia pun harus tinggal bersama kliennya, Xiao Ran, sambil memperbaiki bug dalam game tersebut. Hubungan mereka yang awalnya penuh kebencian berubah menjadi cinta seiring dengan petualangan mereka di dunia virtual dan nyata. Drama ini dibintangi oleh Pinky Zhou, Qiugu Ge, Li Hao, Zhang Sifan, Lin Mengqi, dan Miffy Shi.



2. Kamu Satu-Satunya (Are You the One)