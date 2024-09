Daftar Drama yang Dibintangi Jung So Min, Lawan Main Jung Hae In di Drakor Love Next Door

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Korea Selatan, Jung So Min tengah menjadi topik pembicaraan di kalangan pencinta drama Korea atau drakor. Perannya dalam drama Love Next Door sebagai Baek Seok Ryu yang konyol namun menyimpan luka mendalam, sukses menyita perhatian penonton.

Kolaborasi Jung So Min dan Jung Hae In sebagai pemeran utama dalam drakor tersebut sukses membawa Love Next Door berada di posisi pertama dalam program TV paling banyak ditonton di Indonesia, sejak perilisan perdananya pada 17 Agustus 2024 lalu. Bahkan menurut Nielsen Korea, drama bergenre komedi romantis itu sukses meraih rating yang menjanjikan sebesar 6,6 persen pada episode keempatnya.



Tentang Jung So Min

Jung So Min adalah seorang aktris asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan Blossom Entertainment. Melansir dari Mydramalist, Jung So Min lahir pada 16 Maret 1989 dengan nama lahir Kim Yoon Ji. Saat debut pertama kali sebagai aktris pada 2010, dia pun memutuskan untuk menggunakan nama panggung Jung So Min.

Dia debut dalam serial drama Bad Guy sebagai Hong Mo Ne. Kerja keras Jung So Min di drama itu diganjar Penghargaan Budaya dan Hiburan Korea 2010 sebagai Aktris Baru Terbaik di TV. Di tengah kesuksesannya, pada 2011 So Min memutuskan untuk mengambil istirahat dari dunia hiburan demi berkonsentrasi untuk menyelesaikan studinya di Universitas Seni Nasional Korea.

Jung Hae In dan Jung So Min membintangi drama Love Next Door. Dok. Netflix

Baca juga: Profil 6 Pemeran Drakor Queen Woo

Setahun kemudian, ia kembali ke dunia akting dengan bermain dalam drama berjudul Standby. Melalui drama itu, dia pun memenangkan penghargaan Pendatang Baru Terbaik dalam Komedi/Sitkom di Penghargaan Hiburan MBC 2012.

Pada 2018, Jung So Min memimpin acara radio pertamanya, Jung So Min’s Young Street, di SBS Power FM dan meraih mimpinya untuk menjadi DJ radio. Meski begitu, Jung So Min tetap aktif bermain film dan drama serta telah membintangi berbagai judul drama populer di Korea.

Daftar Drama Jung So Min

Melansir dari Asianwiki, berikut daftar drama yang pernah dibintangi Jung So Min sejak debut hingga sekarang.

1. Love Next Door (2024) sebagai Bae Seok Ryu

2. Alchemy of Souls: Light and Shadow (2022) sebagai Mu Deok

3. Alchemy of Souls (2022) sebagai Mu Deok

4. Monthly Magazine Home (2021) sebagai Na Young Won

5. My Roommate Is A Gumiho (2021) sebagai Shin Woo (cameo episode 6-7)

6. Soul Mechanic (2020) sebagai Han Woo Joo

7. Be Melodramatic (2019) sebagai Seon sebagai Ju (cameo episode 16)

8. Abyss (2019) sebagai alien (cameo episode 1)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

9. What's Wrong With Secretary Kim (2018) sebagai Ibu Mi So (cameo episode 10)

10. Hundred Million Stars From the Sky (2018) sebagai Yoo Jin Kang

11. Because This Is My First Life (2017) sebagai Yoon Ji Ho

12. My Father is Strange (2017) sebagai Byun Mi Young

13. The Sound of Your Heart (2016-2017) sebagai Choi Ae Bong

14. D-Day (2015) sebagai Jung Ddol Mi

15. Big Man (2014) sebagai Kang Jin Ah

16. Miss Korea (2013-2014) sebagai petugas pom bensin (cameo episode 20)

17. Can We Get Married? (2012-2013) sebagai Hye Yoon

18. Standby (2012) sebagai Jung So Min

19. Mischievous Kiss (2010) sebagai Oh Ha Ni

20. Bad Guy (2010) sebagai Hong Mo Ne

MYDRAMALIST | ASIANWIKI

Pilihan Editor: Mengenal Para Pemeran Drakor Love Next Door