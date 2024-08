Mengenal Para Pemeran Drakor Love Next Door

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Episode pertama Love Next Door telah tayang pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Drama Korea atau drakor terbaru ini mengisahkan kehidupan Bae Seok Ryu. Setelah menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, Bae Seok Ryu kembali dipertemukan dengan sahabat masa kecilnya, Choi Seung Hyo. Bae Seok Ryu diperankan oleh Jung So Min. Adapun Choi Seung Hyo diperankan oleh Jung Hae In.

Pemeran Drakor Love Next Door

1. Jung Hae In

Jung Hae In pertama kali mulai berakting dalam drama musikal di perguruan tinggi. Ia memulai debutnya untuk video musik Moya oleh AOA Black pada 2013. Namanya dikenal sejak membintangi salah satu drakor, While You Were Sleeping pada 2017. Ia berakting dengan Bae Suzy dan Lee Jong Suk sebagai pemeran utama.

Popularitas Jung Hae In melejit karena ketenaran serial itu. Jung Hae In mendapat peran utama pertamanya membintangi drama Something In the Rain (2018). Pada tahun yang sama, ia juga beradu peran dengan aktris Kim Go Eun dan sutradara Jung Ji Woo dalam film Tune In For Love, yang dirilis pada 28 Agustus 2019.

2. Jung So Min

Jung So Min memulai debutnya melalui serial Bad Guys pada 2010. Ia mendapat peran utamanya sebagai Oh Ha Ni dalam drakor Playful Kiss. Sejak saat itu, ia telah membintangi belasan program televisi dan film. Ia sempat memenangkan Penghargaan Bintang Baru dari Festival Model Asia keenam pada 2011.

Ia juga menerima penghargaan Pendatang Baru Terbaik kategori komedi di Penghargaan Hiburan MBC ke-12 pada 2012. Ia memenangkan Penghargaan Pasangan Terbaik bersama Lee Kwang Soo di The Sound of Your Heart di KBS Entertainment Awards ke-15 pada 2016. Pada 2017, ia juga menerima banyak nominasi dalam beberapa kategori untuk karyanya di My Father is Strange.

3. Kim Ji Eun

Karier Kim Ji Eun di industri hiburan dimulai pada 2016 sebagai model untuk Bacchus-F. Ia mendapat peran pertamanya dalam film Long Live the King pada 2019. Namanya melejit saat berperan sebagai agen NIS dalam film thriller spionase MBC, The Veil pada 2021.

Kim Ji Eun pun melangkah lebih jauh dalam Again My Life dan One Dollar Lawyer pada 2022. Pada 2023, Kim Ji Eun menempati peringkat ke-13 dalam Forbes Korea Power Celebrity 40 tahunan. Ia juga pernah menerima penghargaan Aktris Luar Biasa lewat One Dollar Lawyer dan Aktris Pendatang Baru Terbaik dari perannya di The Veil, dikutip dari Asian Wiki.

4. Yun Ji On

Dikutip dari My Drama List, Yoon Ji On atau Yun Ji On lahir pada 19 Mei 1990. Ia telah membintangi Serendipity's Embrace (2024), The Player 2: Master of Swindlers (2024), My Lovely Liar (2023), Dream (2023), Tomorrow (2022), Jirisan (2021), The Witch's Diner (2021), You Are My Spring (2021), Monthly Magazine Home (2021), dan OK! Madam (2020). Ia juga membintangi drama televisi seperti Modern Girl (2020) sebagai Nam Woo Jin, dan Understanding of Electric Shock (2019) sebagai Park Kang Sol.

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | YOLANDA AGNE | ACHMAD HANIF IMADUDDIN | WINDA OKTAVIA | HANIN MARWAH | ASIAN WIKI | MY DRAMA LIST

