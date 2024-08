Dibintangi Brad Pitt, Sinopsis dan Para Pemeran Film Wolfs

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua bintang Brad Pitt dan George Clooney pemeran dalam film Wolfs. Apple Original Films mengungkap, strategi baru mereka dalam peluncuran film Wolfs. Film arahan sutradara Jon Watts yang akan tayang perdana di Festival Film Internasional Venesia ke-81 ini dijadwalkan untuk dirilis terbatas di bioskop selama satu pekan pada Jumat, 20 September 2024. Adapun pemutaran perdana di Apple TV+ pada Jumat, 27 September 2024.

Sinopsis Film Wolfs

Wolfs mengisahkan tentang dua karakter utama yang dikenal sebagai lone wolf atau serigala penyendiri, Jack (diperankan oleh George Clooney) dan Nick (diperankan oleh Brad Pitt). Jack ditugaskan untuk menutupi kejahatan kelas atas. Namun, rencananya berubah drastis ketika Nick, lone wolf lainnya, tiba-tiba muncul dan memaksa bekerja sama. Akibatnya, malam tersebut menjadi kacau balau dengan situasi yang tidak terduga sama sekali oleh Jack maupun Nick.

Pemeran Wolfs

1. George Clooney

Dikutip dari Rotten Tomatoes, George Clooney dikenal lewat perannya sebagai Dr. Doug Ross dalam serial televisi ER (1994-2009). Sejak saat itu, ia membintangi berbagai film terkenal seperti Ocean's Eleven (2001) dan sekuelnya, Syriana (2005) yang membuatnya meraih Academy Award (Piala Oscar) sebagai Aktor Terbaik, The Descendants (2011), dan Gravity (2013).

2. Brad Pitt

Dikutip dari Britannica, Brad Pitt dikenal sejak film Thelma & Louise (1991), A River Runs Through It (1992), Legends of the Fall (1994), dan Fight Club (1999). Ia pernah mendapat Academy Award sebagai Aktor Pendukung Terbaik lewat film Once Upon a Time in Hollywood (2019). Brad Pitt juga merupakan produser film sukses, salah satunya 12 Years a Slave yang memenangkan Academy Award untuk Film Terbaik.

3. Austin Abrams

Abrams memulai kariernya di dunia teater pada usia sembilan tahun, kemudian ke film pada 2011 lewat film Ticking Clock. Ia dikenal lewat perannya dalam serial televisi The Walking Dead (2010-2022) dan Euphoria (2019-sekarang).

4. Amy Ryan

Ia pernah mendapat nominasi Academy Award untuk Aktris Pendukung Terbaik lewat perannya dalam film Gone Baby Gone (2007). Ryan juga membintangi serial televisi seperti The Wire (2002-2008) dan The Office (2005-2013).

5. Poorna Jagannathan

Aktris dan produser ini telah berkarier di berbagai serial televisi seperti Better Call Saul (2018), Big Little Lies (2019), dan Ramy (2019). Jagannathan juga dikenal lewat perannya sebagai Dr. Nalini Vishwakumar dalam serial Netflix Never Have I Ever (2020-2023).

