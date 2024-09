Profil Kim Moo Yeol yang Membintangi 3 Drakor pada 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kim Moo Yeol atau Kim Moo Yul membintangi tiga drama Korea atau drakor yang semuanya tayang pada 2024. Ia membintangi, Sweet Home 3, Queen Woo, No Way Out: The Roulette.

Mengenal Kim Moo Yeol

Kim Moo Yeol lahir di Seoul, 22 Mei 1982. Mulanya, ia mendapat peran-peran kecil di televisi. Namanya mulai melejit lewat penampilannya dalam film The Scam (2009) dan War of the Arrows (2011). Seiring waktu, Kim Moo Yeol mendapat peran utama di film A Muse (2012), yang mendapat banyak penghargaan seperti Hawaii International Film Festival 32th (2012) dan Daejong Film Awards 49th (2012).

Beberapa drama yang dibintanginya, My Beautiful Bride (2015), ia memerankan seorang pria yang mencari tunangannya yang hilang, dan Bad Guys: City of Evil (2017), yang memperlihatkan perannya sebagai seorang jaksa dalam dunia kriminal penuh korupsi. Drama terbarunya Queen Woo,ia berperan sebagai Eul Pa So, dan No Way Out: The Roulette yang juga dijadwalkan tayang pada tahun yang sama.

Kim Moo Yeol telah tampil dalam sejumlah film populer, termasuk The Roundup: Punishment (2024), Ballerina (2023), dan The Devil’s Deal (2023). Salah satu perannya yang paling diingat dalam film The Gangster, The Cop, The Devil (2019), ia bermain bersama Ma Dong Seok, dan tampil sebagai detektif yang berusaha mengungkap pembunuh berantai.

Kim Moo Yeol juga pernah menerima penghargaan Aktor Terbaik dalam Korea Musical Awards 2009 untuk penampilannya di musikal Spring Awakening. Ia juga menerima penghargaan Aktor Baru Terbaik di Daegu International Musical Festival pada 2007. Kim dinominasikan sebagai Aktor Pendukung Terbaik di Buil Film Awards 2012 untuk perannya di A Muse dan kembali mendapat nominasi di Chunsa Film Art Awards 2023 untuk film The Devil’s Deal.

Kim Moo Yeol telah mendapat peran utama maupun pendukung, dalam berbagai genre drama dan film selama kariernya. Ia juga dipandang bisa mempertahankan popularitasnya di industri yang kompetitif dengan banyaknya proyek yang terus ia ambil.

