Drakor The Judge From Hell Bergenre Fantasi Romantis

TEMPO.CO, Jakarta - Park Shin Hye membintangi drama Korea atau drakor terbaru The Judge From Hell. Drama SBS ini dibintangi oleh Park Shin Hye sebagai Kang Bit Na dan Kim Jae Young sebagai Han Da On. Dikutip dari Soompi, drakor ini telah membagikan cuplikan naskahnya. Drakor bergenre fantasi romantis ini mengisahkan seorang hakim, tetapi sebenarnya ia iblis. Drakor ini diperkirakan tayang pada akhir September 2024.

Sinopsis The Judge From Hell

Dikutip dari My Drama List, iblis ini memiliki misi untuk membunuh orang-orang jahat yang menuntun orang lain menuju kematian. Iblis ini akan menyerang orang jahat yang tidak merenungi tindakan mereka dan tak diampuni oleh orang lain yang menjadi korban dari ulah kejahatannya.

Iblis ini yang akan mengirim orang-orang jahat tersebut ke neraka. Namun, suatu hari Kang Bit Na bertemu dengan Han Da On yang bekerja sebagai detektif. Han Da On berkepribadian pribadi yang ramah dan lembut. Detektif Han Da On dengan pikirannya dan pengamatan yang tajam menyimpan rasa sakit yang tidak diketahui oleh orang lain.

Drakor ini nantinya akan menampilkan kebaikan dan kejahatan serta perjalanan untuk menjadi hakim sejati. Setelah Kang Bit Na dan Han Da On bertemu kehidupan keduanya berubah drastis.

Drakor The Judge From Hell adalah proyek drama kedua dari Park Shin Hye pada 2024. Drakor pertama dia Doctor Slump. Melalui proyek drakor tersebut menjadi ajang reuni Park Shin Hye dan Park Hyung Sik setelah The Heirs (2013).

The Judge From Hell ini menjadi debut drakor dari karya sutradara Park Jin Pyo. Sutradara Park Jin Pyo telah banyak menghasilkan berbagai karya populernya sepanjang karirnya sejak 2002. Karya debut sutradara Jin Pyo, Too Young To Die telah diundang ke Cannes Critic’s Week ke-42 pada 2002.

Pada 2023, sutradara Jin Pyo baru saja merilis film terbarunya, yaitu Brave Citizen. Sutradara Jin Pyo telah banyak berkarya dalam industri perfilman.

Dalam The Judge From Hell, Park Shin Hye akan berperan sebagai sosok iblis yang merasuki tubuh seorang hakim. Selama berada di Bumi, iblis ini memiliki misi menghukum orang-orang yang kejam yang tidak memiliki perasaan bersalah meskipun telah merenggut nyawa orang lain.

