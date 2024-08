Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri hiburan Korea Selatan, khususnya drama, telah berhasil memikat hati jutaan penonton di seluruh dunia. Di balik kesuksesan setiap drama Korea yang menghibur, terdapat sosok-sosok kreatif yang berperan penting dalam mengolah cerita dan mengarahkan para aktor. Siapa saja mereka? Dikutip dari AsianWiki, berikut 7 penulis dan sutradara drama Korea populer yang karyanya selalu dinantikan.

1. Kim Eun Sook

Kim Eun Sook adalah salah satu penulis naskah paling terkenal di Korea Selatan. Kariernya dimulai dengan drama South Of the Sun pada 2003, namun namanya mulai dikenal luas setelah menulis Lovers in Paris pada 2004.

Beberapa karyanya yang sukses antara lain Guardian: The Lonely and Great God (Goblin) yang tayang pada 2016-2017 dan meraih Grand Prize (Daesang) di BaekSang Arts Awards 2017. Descendants of the Sun yang tayang pada 2016 juga menjadi salah satu karyanya yang sangat populer, memenangkan Best Screenplay di KBS Drama Awards 2016.

Penulis The Glory ini juga memenangkan penghargaan Outstanding Korean Screenwriter di Seoul International Drama Awards untuk Secret Garden pada 2011. Bahkan dirinya mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award di SBS Drama Awards 2012.

2. Hong Sisters

Hong Jung-Eun dan Hong Mi-Ran, yang dikenal sebagai Hong Sisters, adalah duo penulis yang telah menciptakan banyak drama populer. Mereka dikenal karena kemampuan mereka mencampurkan elemen komedi, romansa, dan fantasi dalam cerita mereka.

Debut mereka dimulai dengan Sassy Girl Chun-hyang pada 2005, diikuti dengan drama populer seperti My Girl (2005-2006) dan You're Beautiful (2009). Salah satu karya mereka yang sangat sukses adalah Hotel Del Luna (2019). Selain itu, mereka juga menulis My Girlfriend is a Gumiho (2010), yang menghadirkan kisah cinta fantasi antara manusia dan rubah berekor sembilan. Beberapa karya mereka yang paling baru adalah Alchemy of Souls (2022) dan Can This Love Be Translated? yang dijadwalkan rilis pada tahun 2025 di Netflix.

3. Park Ji Eun

Park Ji-Eun adalah penulis yang dikenal dengan karya-karyanya yang sukses besar di pasaran. Ia mulai dikenal setelah menulis My Husband Got a Family pada 2012, yang memenangkan penghargaan Best Screenplay di KBS Drama Awards.

Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Crash Landing on You yang tayang pada 2019-2020. Drama ini menceritakan kisah cinta antara pewaris kaya dari Korea Selatan dan seorang perwira militer Korea Utara. Selain itu, My Love From the Star yang tayang pada 2013-2014 juga menjadi salah satu drama yang sangat disukai. Drama ini mengisahkan cinta antara alien yang tinggal di Bumi selama 400 tahun dan seorang aktris terkenal. Drama terbarunya, Queen Of Tears, tayang di tvN pada 2024.

4. Lee Woo Jung

Lee Woo-Jung adalah penulis di balik serial Reply yang sangat populer, yaitu Reply 1988 yang tayang pada 2015, Reply 1994 pada 2013, dan Reply 1997 pada 2012. Serial ini dikenal dengan tema nostalgia dan perkembangan hubungan antar karakter yang sangat mendalam. Karyanya yang lain, Hospital Playlist yang tayang pada 2020-2021

5. Noh Hee Kyung

No Hee-Kyung adalah penulis drama yang sering mengangkat tema kehidupan sehari-hari. Beberapa karyanya antara lain Dear My Friends yang tayang pada 2016, menceritakan tentang persahabatan antara orang-orang tua. Selain itu, It's Alright, This Is Love yang tayang pada 2014 mengangkat isu kesehatan mental. That Winter, The Wind Blows yang tayang pada 2013 juga mengisahkan cinta antara pria buta dan seorang pria yang berpura-pura menjadi kakaknya.

6. Kim Won Seok

Kim Won-Suk adalah sutradara yang telah menghasilkan banyak drama populer dan berkualitas. Karya-karyanya seperti Misaeng: Incomplete Life, yang menceritakan kehidupan pekerja kantoran, dan Signal, yang menggabungkan unsur misteri dan perjalanan waktu.

7. Lee Eung Bok

Lee Eung Bok adalah sutradara di balik beberapa drama Korea paling sukses dalam dekade terakhir. Ia mulai dikenal luas setelah menyutradarai Dream High (2011) dan School 2013 (2012-2013). Namun, namanya benar-benar melambung dengan Descendants of the Sun (2016), sebuah drama romantis militer yang menjadi fenomena global. Drama Guardian: The Lonely and Great God (2016-2017), yang ia sutradarai, juga mendapatkan pujian tinggi. Karya terbarunya termasuk Sweet Home (2020) dan sekuelnya rilis pada 2023 dan 2024.

