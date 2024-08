James Cameron Bocorkan Kisah Suku Ash di Avatar: Fire and Ash, Tayang Desember 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Petualangan di semesta Avatar terus berlanjut. Pada acara Disney D23 Expo yang berlangsung di Anaheim Convention Center, Amerika Serikat, Jumat, 8 Agustus 2024 waktu setempat, sutradara kenamaan James Cameron bersama para pemeran utama, Zoe Saldaña dan Sam Worthington, resmi mengumumkan judul untuk film ketiga dari seri fiksi ilmiah tersebut.

Pengungkapan Judul dan Gambaran Awal Avatar 3

Judul resmi film ini, Avatar: Fire and Ash, disampaikan langsung oleh James Cameron dan segera diikuti dengan pengumuman di akun media sosial resmi Avatar pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Dalam cuitannya, akun @officialavatar menyatakan, "Baru saja diumumkan di D23, judul kami untuk film Avatar berikutnya, Avatar: Fire and Ash. Bersiaplah untuk perjalanan kembali ke Pandora, di bioskop pada 19 Desember 2025." Pengumuman ini langsung disambut antusias oleh para penggemar, yang sudah tak sabar menantikan kelanjutan kisah Jake Sully dan Neytiri di dunia Pandora.

Meskipun tidak ada cuplikan resmi yang diperlihatkan, James Cameron memanjakan para penggemar dengan beberapa konsep seni dari film tersebut. Salah satunya adalah tampilan karakter Neytiri yang diperankan oleh Zoe Saldana, sedang menunggangi banshee besar yang terlihat seperti kapal udara raksasa.

Selain itu, James Cameron juga memperkenalkan suku baru di Pandora, yaitu Suku Ash Na'vi, yang memiliki penampilan menakutkan dengan tubuh yang ditutupi jelaga dan mengenakan topeng yang menyeramkan saat mereka menari di sekitar perapian raksasa.

Kisah yang Lebih Emosional dan Visual yang Lebih Intens

Melansir dari Rolling Stone, James Cameron juga mengungkapkan bahwa Avatar: Fire and Ash akan membawa penonton pada petualangan yang lebih gila dan memanjakan mata dengan visual yang luar biasa, serta jalinan cerita yang semakin emosional dibandingkan dengan dua film sebelumnya.

"Anda akan melihat lebih banyak Pandora yang belum pernah Anda lihat sebelumnya," kata James Cameron saat mempresentasikan film tersebut. James Cameron juga menyatakan bahwa film ini akan membawa karakter-karakter yang telah muncul sebelumnya ke dalam wilayah yang sangat menantang.

Avatar: Fire and Ash akan melanjutkan cerita setelah peristiwa yang terjadi di Avatar: The Way of Water (2022). Film sebelumnya menggambarkan konflik antara manusia dan Na'vi setelah Badan Pengembangan Sumber Daya (RDA) yang serakah kembali ke Pandora.

Dalam pertempuran tersebut, keluarga Jake Sully dan Neytiri berhasil melawan serangan RDA terhadap klan Metkayina yang hidup di air. Namun, kemenangan tersebut dibayar mahal dengan tewasnya putra sulung mereka, sementara RDA masih berada di Pandora.

Dalam film ketiga ini, cerita akan berlanjut dengan pertemuan Jake dan Neytiri dengan Suku Ash, yang dikenal lebih tertarik pada kekerasan dan kekuasaan dibandingkan klan lainnya. "Ada karakter baru, khususnya satu yang menurut saya akan Anda sukai, atau justru akan Anda benci," ungkap James Cameron mengenai perkembangan plot dalam film tersebut.

Jajaran Pemeran dan Proses Produksi Avatar: Fire and Ash

Selain Zoe Saldana dan Sam Worthington yang kembali mengulangi peran mereka sebagai Neytiri dan Jake Sully, beberapa pemain lama juga akan kembali hadir di film Avatar 3 ini. Variety melaporkan, ada pula Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, dan Cliff Curtis. Selain itu, beberapa nama baru turut bergabung, seperti Oona Chaplin, yang akan memerankan pemimpin Ash People bernama Varang, serta David Thewlis dan Michelle Yeoh, yang perannya masih dirahasiakan.

Film ini, seperti pendahulunya, juga ditulis oleh Cameron bersama Rick Jaffa dan Amanda Silver. Awalnya, The Way of Water dan Fire and Ash direncanakan menjadi satu film, namun selama proses penulisan, james Cameron memutuskan untuk memecahnya menjadi dua bagian karena materi cerita yang terlalu banyak.

Avatar: Fire and Ash dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 19 Desember 2025. Penantian panjang para penggemar tampaknya akan terbayar dengan suguhan visual yang memukau serta kisah yang semakin menggugah emosi, mengingat rekam jejak James Cameron dalam menciptakan dunia fiksi ilmiah yang menjadi ciri khas dari saga Avatar.

