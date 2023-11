James Cameron Ungkap Avatar 3 dalam Tahap Pasca-Produksi, Tayang 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Avatar akan merilis sekuel Avatar 3 di tahun 2025. Sutradara James Cameron menyebut proses pasca-produksi Avatar 3 sedang sibuk syuting di Selandia Baru.

Baru-baru ini dalam konferensi pers bersama 1News di Selandia Baru, James Cameron merayakan pusat produksi utama Avatar 3 di Selandia Baru, dan mengumumkan rencana mereka untuk membuat film di sana tanpa batas waktu.

“Saat ini kami sedang menjalani dua tahun pasca-produksi yang sangat sibuk,” James Cameron menegaskan, “Jadi ini akan tayang di Natal tahun 2025.”

Jadwal Tayang Avatar 3 sampai 5

Avatar 3 adalah satu dari beberapa film Disney yang dijadwal ulang di tengah pemogokan WGA dan SAG-AFTRA. Syuting untuk trikuel mendatang sebagian besar dilakukan di Selandia Baru setelah dimulai pada 2017 di California, dengan pengambilan gambar film bersamaan dengan Avatar: The Way of Water.

James dan Suzi Amis Cameron di pemutaran perdana Avatar: The Way of Water menganakan busana dari bahan ramah lingkungan. (dok. Tencel)

Sekuel Avatar masing-masing berjarak dua tahun satu sama lain. Namun sekarang, Avatar 3 dijadwalkan tayang pada 19 Desember 2025, Avatar 4 pada 21 Desember 2029, dan Avatar 5 pada 19 Desember 2031. Berdasarkan garis waktu ini, film Avatar terakhir akan tayang perdana 22 tahun setelah blockbuster aslinya pada 2009.

“Keren! Saya akan berusia 53 tahun ketika 'Avatar' terakhir keluar,” kata bintang Zoe Saldaña bercanda di unggahan Instagramnya setelah rencana rilis baru diumumkan, “Saya berusia 27 tahun ketika saya syuting Avatar yang pertama.”

Alasan Film Avatar Syuting di Selandia Baru

Di konferensi pers Selandia Baru, James Cameron menjanjikan semua film Avatar yang tersisa, ditambah proyek lain yang rencananya akan dia pimpin, akan sama-sama syuting di Selandia Baru.

“Hal ini membawa banyak manfaat bagi perekonomian di sini, membawa banyak prestise bagi negara ini secara budaya, dan ini merupakan peluang bagi begitu banyak generasi muda yang menganggap diri mereka berdaya di panggung dunia. Kita bisa melakukannya di sini,” ucap James.

Ia juga mengungkapkan bahwa ia akan menjadi warga negara Selandia Baru pada 2024. James telah bekerja di Selandia Baru sejak 2005, sejak film Avatar pertama mulai dikembangkan di sana.

Tidak banyak yang diceritakan tentang Avatar 3. Namun, seorang lain selain Jake Sully akan menceritakan kisah itu karena putranya, Lo'ak akan menjadi narator untuk blockbuster mendatang. Selain itu, film ini akan memperkenalkan suku Na'vi yang berbasis api dan angin seiring dengan berkembangnya alam semesta Avatar.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | VARIETY | CBR

