5 Drakor Teranyar Heo Sung Tae, Aktor Korea yang Daftar Audisi Saat Mabuk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada berbagai jalan seorang aktor mendapat kesempatan berkarya. Yang unik misalnya terjadi pada Heo Sung Tae. Aktor Korea yang lahir di Busan pada 20 Oktober 1977 itu telah memiliki lebih dari 60 kredit televisi dan film Korea.

Heo Sung Tae berperan sebagai Jang Deok Su di drakor korea Squid Game yang tayang di Netflix. Melalui drakor tersebut, karakter Heo Sung Tae sebagai seorang gangster yang dengan nekat ikut bergabung dalam permainan berbahaya. Melalui drama ini, aktingnya tidak perlu diragukan lagi dan membuat popularitasnya semalin meningkat.

Bintang drakor Squid Game ini memulai debut aktingnya di usia 34 tahun ketika dalam keadaan mabuk dan berpartisipasi dalam acara pencarian bakat di SBS Miraculous Audition. Heo Sung Tae adalah lulusan Universitas Nasional Pusan dengan jurusan Bahasa Rusia. Selain itu, nama Sung Tae naik setelah ia membintangi film thriller pada 2016 The Age of Shadows dan berperan sebagai Ha Il Soo. Hingga saat ini, Heo Sung Tae masih terus aktif membintangi berbagai drama dan film. Dikutip dari My Drama List, berikut lime drakor yang pernah dibintanginya.

1. Squid Game (2021)

Sung Tae memainkan peran sebagai Jang Deok Soo atau karakter dengan penanda No.101. Dalam drakor ini, Sung Tae berperan sebagai seorang gangster yang dengan nekat ikut bergabung dalam sebuah permainan berbahaya. Drakor ini menceritakan tentang sebuah permainan yang ditawarkan kepada orang-orang yang sedang dalam titik terendah dan butuh duit secepatnya. Bagi pemenang dari game tersebut, akan memenangkan hadiah sebesar 45,6 miliar won Korea. Game ini berisi permainan anak-anak tradisional Korea dan melawan 455 pemain lain. Ketika permainan dimulai, para peserta segera mengetahui bahwa konsekuensi kekalahan dari game ini begitu mematikan.

2. The Silent Sea (2021)

Drakor ini berlatar masa depan ketika planet menderita kekurangan air dan makanan akibat penggurunan. Sung Tae berperang sebagai Kim Jae Jun, yaitu seorang kepala bagian admin antariksa dan aeronautika. Drakor ini mengisahkan seorang prajurit yang dipilih untuk bergabung dalam sebuah tim bersama seorang ilmuwan untuk melakukan perjalanan ke bulan. Mereka yang tergabung dalam perjalanan tersebut harus melakukan misi untuk mengambil sampel misterius dari stasiun antariksa bulan yang terbengkalai, tempat kecelakaan yang menewaskan semua orang.

3. Bloody Heart (2022)

Dalam drakor ini, Heo Sung Tae berperan sebagai pemeran pendukung, yaitu Jo Won Pyo. Drakor ini mengisahkan sejarah fiksi, tentang putra sah tertua Raja Sunjong yang menjadi raja setelah pemberontakan dan naik tahta Joseon. Putra Raja Sunjong, Lee Tae percaya tindakan apa pun bisa dibenarkan untuk mencapai tujuannya. Sehingga, ia ingin memerintah sebagai raja yang absolut, tetapi Wakil Perdana Menteri Pertama, Park Gye Won menentang gagasan tersebut.

4. Decoy: Part 1 (2023)

Di drakor ini, Sung Tae sebagai pemeran utama bernama Noh Sang Cheon yang delapan tahun lalu terlibat dalam skema penipuan keuangan yang menipu puluhan ribu korban Korea Selatan agar menginvestasikan miliaran dolar dari tabungan mereka ke proyek palsu dan kemudia melarikan diri. Sang Cheon berusaha menghindari hukumannya dan kabur ke Tiongkok yang kemudian tersebar berita kematiannya. Kini, setelah satu dekade, seorang detektif kembali menyelidiki kasus tersebut dan menemukan fakta terbaru.

5. Good Boy (2024)

Melalui drama Korea ini, Sung Tae berperan sebagai Go Man Sik. Drakor ini menceritakan kisah para peraih medali dalam kompetisi internasional yang memutuskan untuk menjadi polisi melalui rekrutmen khusus Olimpiade. Para peraih medali tersebut kini mengenakan kartu identitas sebagai polisi karena mereka bertemu dengan banyak orang yang tidak bermoral dan jahat. Drakor ini nantinya akan menampilkan tim khusus bernama “Olympic Avangers” yang berdedikas untuk menangani kejahatan kekerasan dan kasus-kasus yang penuh dengan ketidakadilan dengan memanfaatkan keterampilan mereka sebagai seorang atlet.

Pilihan Editor: 7 Penulis dan Sutradara Drama Korea Populer