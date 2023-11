Momen Pertemuan Perdana Britney Spears dan Taylor Swift 20 Tahun Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Britney Spears mengenang arsip lamanya ketika pertama kali bertemu Taylor Swift pada 2003. Saat itu, Taylor dikenalkan pada Britney sebagai seorang penggemar yang ingin menyanyikan lagu untuknya.

Dalam unggahan yang dibagikan di Instagram pada Sabtu, 11 November 2023, Britney menulis awal mula pertemuannya dengan pelantun Lover itu di tur Oops!... I Did It Again.

Baca Juga: Mengenali Acara Saturday Night Live

“Waktu tur Oops! seseorang mengetuk pintuku (backstage). Teman baikku saat itu adalah asisten manajerku. Lalu dia berkata, ‘Ada seorang remaja bernama Taylor yang mau masuk dan bernyanyi untukmu.’ Aku bilang ‘Tentu saja!’ Dia masuk dan menyanyikan lagu yang indah dengan gitarnya,” tulis Britney dalam keterangan fotonya bersama Taylor.

Britney Spears Bangga dengan Taylor Swift

Britney memuji penampilan dan kemampuan Taylor saat itu. Selepas tampil langsung di hadapan sang idola, mereka berdua berswafoto bersama. Penyanyi Toxic itu mengungkapkan rasa harunya melihat remaja yang ia kenal “menjadi wanita pop paling ikonik di generasi kami.”

Britney Spears dan Taylor Swift memiliki banyak kesamaan dalam kesuksesan karier musik mereka. Lagu-lagu kedua bintang pop pemenang Grammy ini digandrungi jutaan penggemar di seluruh dunia. Mereka banyak menggelar konser di arena-arena besar, serta mengumpulkan banyak keuntungan lain, seperti memoar The Woman In Me dan kesepakatan film terbaru Taylor Swift yang meliput The Eras Tour-nya.

Baca Juga: Taylor Swift Minta Fans Tak Lempar Barang Ke Panggung saat Konser di Argentina

“Keren sekali melihatnya tampil di stadion, dan aku lebih suka video musiknya daripada film. Dia menakjubkan! Girl crush,” lanjut Britney.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tak jauh dari Taylor, meski Britney sempat mengambil langkah mundur dari dunia musik beberapa tahun terakhir, baru-baru ini ia mengungkap akan kembali merekam lagu baru. Sementara itu, Taylor terlihat telah menyukai unggahan tersebut.

Britney Spears Berpesan kepada Sang Ibu

Di akhir keterangan foto, Britney juga menulis tanggapannya yang ditujukan kepada sang ibu, Lynne Spears melanjutkan polemik tentang isi memoar The Woman In Me tentang permasalahan Britney dan keluarganya. Pada Kamis, 9 November 2023 melalui Instagramnya, Lynne Spears membantah tuduhan yang menyebut ia membuang beberapa barang milik anaknya.

Britney menanggapi unggahan ibunya, “Ps. Ibu, aku sangat mencintaimu, tapi ada tiga boneka di lemari saat aku pulang ke rumah 2 tahun yang lalu. Agak aneh sekali kamu mengeluarkannya lalu memasukkannya kembali. Jadi kacau. Aku tidak menginginkannya. Simpan semuanya. Sebenarnya, aku tidak peduli lagi sih, jujur,” tutupnya.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | PAGE SIX

Pilihan Editor: Memoar The Woman In Me Britney Spears Terjual 1,1 Juta Eksemplar di Pekan Pertama