Perjalanan Karier Lady Gaga, Dimulai Tulis Lagu Untuk Britney Spears dan New Kids on the Block

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga atau yang bernama asli Stefani Joanne Agelina Germanotta menjadi salah satu pengisi acara Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang digelar pada Jumat, 26 Juli 2024 lalu.

Melalui pertemuannya dengan Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal di Olimpiade Paris 2024, diva nyentrik ini mengonfirmasi pertunangannya dengan Michael Polansky, setelah beberapa tahun berpacaran.

Dalam Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024, pelantun lagu Poker Face ini menjadi artis pertama yang menyambut para atlet, Lady Gaga tampil bersama 10 penari yang mengibarkan bulu-bulu merah muda dan band beranggotakan 17 orang.

Lady Gaga muncul dari balik bulu-bulu tersebut sembari menuruni tangga di tepi Sungai Seine diiringi gemuruh kejutan dari para penggemar. Lady Gaga membawakan lagu "Mon truc en Plume" yang dipopulerkan oleh penyanyi Zizi Jeanmaire. "Bonsoir! Bienvenue à Paris!" kata Lady Gaga saat tampil, yang artinya "Selamat malam! Selamat datang di Paris!"

Profil Lady Gaga

Wanita kelahiran 28 Maret 1986 di New York City mulai bermain musik di klub-klub Lower East Side, dan akhirnya mulai menulis lagu untuk penyanyi seperti Britney Spears, Fergie, New Kids on the Block dan lainnya, sebelum dia mendaptkan kontrak rekamannya sendiri.

Dinukil dari Billboard, Gaga selanjutnya menandatangani kontrak dengan Streamline Records, sebuah perusahaan patungan dengan Interscope, dan merilis album studio debutnya yang berjudul The Fame pada 2008. Album ini mencapai No. 2 di Bilboard 200 pada 2008. Januari 2010 single pertama album ini menjadi hit, menduduki puncak Hot 100 selama tiga minggu, sementara single kedua Poker Face juga menduduki puncak tangga lagu.

Gaga kemudian merilis banyak album besar yang sukses mencapai nomor 1 seperti soundtrack A Star Is Born pada 2018 dengan Bradley Cooper, dan Cheek to Cheek pada 2014 dengan Tony Bennett. Kedua proyek tersebut membawa Gaga memenangkan Grammy dan lagunya Shallow soundtrack dari Star Is Born memenangkan lagu orisinil terbaik Oscar dan Golden Globe pada 2019.

Lady Gaga juga sukses di dunia seni peran, ia mendapatkan penghargaan atas aktingnya, termasuk aktris terbaik Oscar dan Golden Globe untuk perannya sebagai Ally dalam A Star Is Born, dan nominasi aktris terbik Globe lainnya untuk perannya sebagai Patrizia Reggiani di House of Gucci 2021. Pada 2015, ia dinobatkan sebagai Woman of the Year versi Billbord untuk Women in Music.

Lebih jauh, pada Mei 2024, dikutip dari Antara, film Chromatica Ball karya Lady Gaga yang merekam perjalanan konsernya tayang di HBO. Sebelumnya film ini diumumkan akan tayang pada 2022.Chromatica Ball memuat cuplikan dari tur stadion Chromatica Ball global Gaga, yang menampilkan musik dari album tahun 2020-nya, Chromatica. Adapun saat ini Lady Gaga baru saja merampungkan pertunjukan jazz dan piano di Las Vegas.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEW I MARVELA I PEOPLE I DAILY MAIL I ANTARA

