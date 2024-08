Alasan Blake Lively Pakai Gaun Britney Spears di Premiere Film It Ends with Us

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Hollywood, Blake Lively tampil memukau dengan gaun Versace vintage saat menghadiri acara pemutaran perdana film It Ends with Us di New York pada Selasa, 6 Agustus 2024. Diketahui bahwa gaun tersebut sama dengan yang dikenakan Britney Spears pada acara peragaan busana Versace 2002 silam.

"Ini adalah gaun Britney yang sebenarnya," kata Blake Lively kepada People di karpet merah penayangan film yang ia bintangi. "Seharusnya gaun ini dipamerkan di Smithsonian atau Met. Tapi sekarang saya yang memakainya. Saya merasa sangat beruntung!"

Istri Ryan Reynolds tersebut mengaku mengenakan gaun yang pernah diabadikan oleh desainer Donatella Versace di media sosial itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Britney Spears. Gaun bernuansa floral itu dikaitkan dengan karakternya di dalam film It Ends with Us, Lily Bloom, yang terkenal dengan toko bunganya.

Di karpet merah yang sama, Blake Lively turut menjelaskan beberapa makna di balik busana yang telah ia kenakan selama hampir setahun. "Gaun ini sangat berarti bagi saya karena ia (Britney) sangat berarti untukku" kata Blake Lively kepada Extra, dikutip dari Entertainment Weekly. "Ia adalah seseorang yang mewakili cinta, kecantikan, kemudaan, kerja keras, tekad, dan kekuatan, dan ia berhubungan dengan identitas dan kelembutannya dan ia mewakili semuanya."

Blake Lively Mengenakan Pakaian Floral sebagai Metode Promosi

Blake Lively selalu mengusahakan untuk mengenakan pakaian bermotif bunga saat tampil di muka publik sejak memulai promo untuk film yang diadaptasi dari buku berjudul sama karya Colleen Hoover, pada Juni lalu. Selain sebagai sarana promosi, ia merasa metode yang ia terapkan dalam berpakaian itu membuatnya semakin mendalami karakter yang ia dapatkan. Metode yang juga ia gunakan dalam mempromosikan film Paul Feg yang juga ia perankan pada 2018 bertajuk A Simple Favor.

Baca juga: Memoar Britney Spears The Woman in Me Akan Diangkat ke Layar Lebar

Dirinya semakin sering terlihat dalam balutan serba floral menjelang peilisan It Ends with Us. Mulai dari gaun mini, celana jins, dan celana pendek bermotif bunga hingga celana panjang bersulam.

Tampilan Blake Lively dalam Balutan Gaun Britney Spears

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Blake Lively terlihat anggun dengan gaun Versace yang berhiaskan beberapa aksen kelopak bunga di bagian pinggangnya itu. Dihiasi payet warna-warni, gaun tersebut memiliki garis leher halter di satu bahu dan potongan yang berbeda di korsetnya.

Blake Lively melengkapinya dengan cincin dari Lorraine Schwartz, yang senada dengan warna gaunnya, termasuk merah muda cerah dan biru pastel. Ia jua mengenakan sepasang anting-anting yang menjuntai dengan warna yang sama. Semua itu dipadukan dengan sepatu hak bertali warna-warni.

Aktris 36 tahun tersebut menggenapi tampilannya dengan perona mata merah muda lembut yang senada dengan lipstik matte-nya. Ia membiarkan rambut pirangnya yang panjang bergelombang terurai di punggungnya. Ia berjalan di karpet merah bersama suaminya, Ryan Reynolds, yang mengenakan setelan jas hijau zaitun dengan boutonniere bunga putih, yang juga merujuk pada karakter Blake Lively. Mereka juga ditemani oleh lawan main Reynolds di Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman.

PEOPLE | ENTERTAINMENT WEEKLY | PAGE SIX

Pilihan Editor: Blake Lively Ungkap Perjanjiannya dengan Ryan Reynold agar Pernikahan Langgeng