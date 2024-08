61 Tahun James Hetfield, Kilas Balik Band Heavy Metal Metallica

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 3 Agustus 1963, kelahiran vokalis grup band legendaris Metallica, James Hetfield. Penyanyi yang sukses bersama Metallica ini lahir di Downey, California pada 3 Agustus 1963 silam. Vokalis yang mengidolakan Aerosmith ini sudah malang melintang dengan dunia musik dan membentuk band sejak masih duduk di bangku SMA.

James Hetfield diketahui mendapatkan bakat musik dari ibunya, Cynthia, yang menjadi seorang penyanyi opera. Sementara ayahnya, Virgil, adalah seorang supir truk. Masa kecil Hetfield dipenuhi dengan tragedi karena pendidikan yang keras dalam keluarga yang sangat religius membuat Hetfield menjadi "orang luar".

Lebih lanjut, ia dan ibunya ditinggal ayahnya ketika usia 13 tahun. Bahkan, saat ia duduk di bangku SMA, ia kehilangan ibunya akibat kanker. Hal inilah yang membuatnya menjadi sosok yang pendiam dan pemurung.

Hetfield ketika itu hidup bersama dengan dua saudara tirinya dan seorang adik perempuan. Bahkan ia sering bertengkar dengan adik perempuannya. Sementara itu, hubungan dengan kakak laki-lakinya tidak begitu baik.

Hetfield yang duduk di bangku SMA akhirnya bertemu dengan Ron McGovney dan membentuk band setelah bertemu dengan Lars Ulrich. Ketika itu Lars memasang iklan di koran lokal, Reclayer. Menukil buku The Power of Metallica, Lars menuliskan, “Drummer Looking for other metal musicians to jam with Tygers of Pan Tang, Diamond Head and Iron Maiden.”

Pada 1982, formasi pertama Metallica mulai terbentuk dan diisi oleh James Hetfield (gitar, vokal, dan bass), Lars Ulrich (drum), Dave Mustaine (lead gitar), dan Lloyd Grant (gitar solo). Ketika itu Hetfield dan anggota Metallica yang lainnya sudah membuat lagu untuk kompilasi Metal Massacre yang berjudul Hit the Lights—lagu ini nantinya dimasukkan ke dalam album Kill ‘Em All. Hetfield berperan sebagai vokalis utama dan gitaris ritme dalam Metallica, serta menulis sebagian besar lirik lagu.

Album pertama Metallica, Kill ‘Em All dibuat pada 1983 setelah diundang John Zazula, pemilik toko musik di New Yor City di awal tahun tersebut. Zazulayang tertarik ketika mendengarkan lagu No Life Til Leather, mengajak mereka merekam album di bawah naungan Megaforce Records. Di tahun ini juga Dave Mustaine dikeluarkan dari Metallica karena kebiasaannya mabuk-mabukan yang sudah tidak terbendung lagi. Kemudian Dave digantikan Kirk Hammett.

Selama lebih dari 4 dekade berkarier, James Hetfield dan Metallica telah menghasilkan berbagai album sukses dan memenangkan banyak penghargaan, termasuk sembilan Grammy Awards. Album-album seperti Master of Puppets, Metallica, dan Death Magnetic menjadi karya ikonik yang mencatat sejarah dalam musik metal.

James Hetfield dikenal sebagai seorang musisi yang jujur dan tulus dalam bermusik. Dia mencurahkan perasaannya dalam lirik lagu-lagu Metallica, mencerminkan perjalanan hidupnya, tantangan, serta perasaan pribadi. Lirik-liriknya yang kuat dan emosional menyentuh hati para penggemar dan menjadikan Metallica sebagai band yang memiliki basis penggemar yang besar dan setia.

Selain kemampuannya sebagai vokalis dan gitaris, James Hetfield juga dikenal sebagai seorang penulis lagu yang mumpuni. Dia sering berkolaborasi dengan anggota band lainnya untuk menciptakan komposisi musik yang kuat dan berdampak.

Lagu-lagu Metallica sering mengusung tema-tema gelap, kehidupan, dan tantangan dalam hidup, menciptakan ikatan emosional yang mendalam dengan pendengarnya. Pengaruh James Hetfield dan Metallica menjadi salah satu poros bagi berkembangnya musik heavy metal di dunia.

ANANDA RIDHO SULISTYA | GERIN RIO PRANATA | PUTRI SAFIRA PITALOKA

