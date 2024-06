Halsey Cerita Perjuangan Lawan Penyakit Langka dengan Rilis Lagu Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Penyanyi Amerika, Halsey, mengungkapkan perjuangannya melawan penyakit langka. Secara bersamaan, dia juga merilis lagu baru berjudul 'The End'. Hal itu diungkap Halsey kepada para penggemar, melalui unggahan di Instagram pribadinya, @iamhalsey.

Pada Rabu malam, 5 Juni 2024, Halsey bercerita lebih banyak tentang kondisi kesehatannya. "Terima kasih atas cinta yang begitu besar untuk The End dan dukungan yang kalian berikan sejak perilisan lagu ini," ujar Halsey.

Perjuangan Halsey Lawan Penyakit Langka

Pelantun lagu 'Without Me' ini mengungkapkan perjuangannya melawan penyakit langka. Halsey menuturkan, pada 2022, dia pertama kali didiagnosis menderita Lupus SLE dan kemudian mengalami gangguan sel T limfoproliferatif langka. Halsey menjelaskan bahwa kedua penyakit ini sedang dalam perawatan atau remisi, dan mungkin akan terus mempengaruhi hidupnya.

"Setelah awal yang sulit, perlahan-lahan saya mengendalikan semuanya dengan bantuan dokter yang luar biasa," tulisnya. Setelah dua tahun berjalan, ia merasa lebih baik dan bersyukur. Ia masih memiliki musik yang akan terus menyemangati dirinya. "Aku tidak sabar untuk kembali ke tempat asalku. Bersama kalian, menyanyi dan meneriakkan hatiku."

Sehari sebelumnya, pada Selasa, 4 Juni 2024 Halsey juga sempat mengunggah serangkaian foto dan video yang menunjukkan dirinya yang sedang menjalani berbagai pengobatan. Unggahan itu sempat membuat para penggemarnya khawatir. "Intinya, aku beruntung masih hidup. Aku menulis sebuah album,” tulis Halsey.

Musik Jadi Simbol Kekuatannya

Dirilisnya single The End menjadi simbol kekuatan dan ketahanan Halsey. Tak hanya itu, single ini juga menandai kembalinya dia ke dunia musik usai perilisan album terakhirnya, If I Can't Have Love, I Want Power di tahun 2021.

Halsey, yang kini berusia 29 tahun, terlahir dengan nama Ashley Nicolette Frangipane. Dalam perjalanan kariernya, penyanyi kelahiran New Jersey ini telah menerima beberapa penghargaan termasuk Billboard Music Awards, Billboard Women in Music Award, American Music Award, dan mendapatkan tiga nominasi Grammy Awards. Ibu satu anak ini termasuk dalam daftar tahunan 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Time pada 2020.

