M Shadows Menapaki Usia 43 Tahun, Vokalis Karismatik Avenged Sevenfold

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, belantara musik metal merayakan ulang tahun M. Shadows, vokalis utama dari band legendaris Avenged Sevenfold (A7X).

Shadows telah menjadi ikon dalam dunia hard rock dan heavy metal dengan suara khasnya yang powerful. Dengan penampilannya yang karismatik di atas panggung, ia telah membawa Avenged Sevenfold meraih puncak kesuksesan dan mencuri hati para penggemar di seluruh dunia.

Mari kenali lebih dekat sosok M Shadows, serta perjalanan kariernya bersama Avenged Sevenfold yang legendaris.

Profil M Shadows

Memiliki nama lengkap Matthew Charles Sanders, M Shadows adalah vokalis utama dari band hard rock dan heavy metal Amerika, Avenged Sevenfold. Ia lahir pada 31 Juli 1981 di Huntington Beach, California, dan dikenal dengan suara vokalnya yang kuat dan khas.

Dikutip dari Last FM, nama panggungnya mencerminkan kepribadiannya yang lebih gelap saat di sekolah menengah, sehingga dia memilih Shadows dan menggabungkan inisial namanya menjadi M.

M Shadows memulai karier musiknya dengan bermain di beberapa band punk sebelum bergabung dengan Zacky Vengeance, gitaris kedua Avenged Sevenfold. Sebelum bergabung dengan Avenged Sevenfold, dia adalah anggota band punk bernama Successful Failure. Saat itu dia menulis lagu Streets yang kemudian direkam oleh Avenged Sevenfold pada album pertama mereka, Sounding the Seventh Trumpet.

Perjalanan Bersama Avenged Sevenfold

Avenged Sevenfold atau A7X dibentuk pada 1999 ketika para anggotanya masih bersekolah di Huntington Beach. Band ini cepat menarik perhatian dengan gaya musik mereka yang agresif, memadukan metal, hard rock, dan punk-pop.

Album debut mereka berjudul Sounding the Seventh Trumpet dirilis pada Juli 2001 di bawah label Goodlife sebelum mereka pindah ke label Hopeless Records untuk album kedua mereka, Waking the Fallen, yang dirilis pada 2003.

Menurut All Music, band ini telah berkali-kali meraih penghargaan untuk berbagai lagu, album, dan penampilannya, salah satunya adalah Best New Artist Award pada 2006 MTV Video Music Awards.

Avenged Sevenfold. Instagram

Selama pembuatan album City of Evil pada 2005, gaya vokal M Shadows berubah menjadi lebih fokus pada nyanyian melodi daripada teriakan keras. Perubahan ini sempat dikaitkan dengan cedera pita suara yang dialaminya. Namun dalam DVD band, All Excess, disebutkan bahwa perubahan tersebut memang sudah direncanakan jauh sebelum album itu dibuat.

M Shadows mengungkapkan bahwa beberapa pengaruh musik terbesar baginya adalah Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, dan Pantera. Philip Anselmo dari Pantera merupakan inspirasi besar untuk gaya teriakannya.

Sebagai bagian dari Avenged Sevenfold, M Shadows telah merilis beberapa album sukses, termasuk City of Evil (2005), Avenged Sevenfold (2007), Nightmare (2010), dan yang terbaru Life Is But a Dream… (2023).

Setelah kematian tragis drummer asli mereka, James The Rev Sullivan, pada 2009, Avenged Sevenfold melanjutkan perjalanan musik mereka dengan drummer Mike Portnoy dari Dream Theater dan kemudian Arin Ilejay. Pada 2016, Brooks Wackerman bergabung sebagai drummer tetap mereka.

Kehidupan Pribadi

Di luar panggung, M Shadows dikenal sebagai individu yang sangat mendukung tentara Amerika Serikat, terutama karena memiliki teman-teman dekat yang saat ini bertugas. Ia menulis lagu berjudul M.I.A. sebagai penghormatan kepada teman-teman militernya.

Selain musik, M Shadows juga pernah tampil dalam album Black in the Saddle milik Cowboy Troy pada 2007. Saat itu, dia menyumbangkan vokalnya untuk lagu Buffalo Stampede.

