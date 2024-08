61 Tahun James Hetfield Vokalis Band Metallica, Berikut 10 Lagu Terbaik Metallica

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 3 Agustus 1963, kelahiran vokalis grup band legendaris Metallica, James Hetfield. Penyanyi yang sukses bersama Metallica ini lahir di Downey, California pada 3 Agustus 1963 silam. Vokalis yang mengidolakan Aerosmith ini sudah malang melintang dengan dunia musik dan membentuk band sejak masih duduk di bangku SMA.

James Hetfield diketahui mendapatkan bakat musik dari ibunya, Cynthia, yang menjadi seorang penyanyi opera. Sementara ayahnya, Virgil, adalah seorang supir truk. Masa kecil Hetfield dipenuhi dengan tragedi karena pendidikan yang keras dalam keluarga yang sangat religius membuat Hetfield menjadi "orang luar".

Selama lebih dari 4 dekade berkarier, James Hetfield dan Metallica telah menghasilkan berbagai album sukses dan memenangkan banyak penghargaan, termasuk sembilan Grammy Awards. Album-album seperti Master of Puppets, Metallica, dan Death Magnetic menjadi karya ikonik yang mencatat sejarah dalam musik metal. Berikut 10 lagu terbaik Metallica.

1. One

Album dan lagu ini merupakan hasil eksperimen musik dari Metallica yang paling sukses dan ambisius. One dirilis sebagai single ketiga pada album tersebut.

Lagu ini Hetfield tulis bersama Lars Ulrich. Menukil loudersound.com, lagu ini mengisahkan seorang prajurit infanteri yang menginjak ranjau darat dan terbangun untuk secara bertahap menemukan bahwa dia telah kehilangan segalanya. Sebagian kisah lagu tersebut diambil dari novel Dalton Trumbo 1939, Johnny Got His Gun.

2. Seek and Destroy

Lagu yang berada dalam album Kill ‘Em All ini sebenarnya sudah dimainkan di berbagai konser sejak 1982. Lagu ini juga termasuk di dalam demo No Life ‘Til Leather. Lagu yang ia tulis bersama Lars ini, dipakai untuk mengisi film dokumentarnya, Metallica: Some Kind of Monster (2004).

Menukil buku The Power of Metallica karya Widya. G, Seek and Destroy terinspirasi dari buku A Clockwork Orange. Buku tersebut mengisahkan geng jalanan Inggris pada 1960-an. Selain itu lagu ini juga mengisahkan tentang perjuangan di jalanan, moshing dan going crazy.

3. Sad But True

James Hetfield mendapatkan ide menulis lagu ini berdasarkan film karya Anthony Hopkins, Magic (1978). Film tersebut menceritakan kisah seorang pembicara perut atau ventriloquist yang dikendalikan oleh boneka jahat.

4. Creeping Death

Lagu Metallica ini adalah lagu yang bertemakan perang salib dan menampilkan lirik yang sangat deskriptif. Lagu ini menjadi salah satu lagu favorit para penggemar Metallica yang menyukai musik metal yang bertemakan sejarah.

5. The Unforgiven

"The Unforgiven" adalah lagu yang sangat populer dan menjadi salah satu single terbesar Metallica. Lagu ini memiliki lirik yang sangat puitis dan menceritakan tentang penyesalan dan penebusan dosa manusia.

6. For Whom the Bell Tolls

"For Whom the Bell Tolls" adalah lagu yang sangat energik dan penuh semangat. Lagu ini terinspirasi oleh novel karya Ernest Hemingway dan menjadi salah satu lagu favorit para penggemar Metallica yang menyukai musik metal yang cepat dan agresif.

7. The God That Failed

Lagu ini merupakan kisah Hetfield dan ibunya yang menderita kanker. Karena keyakinan ibunya dengan tuhan, ketika menderita penyakit tersebut, ibunda Hetfield tidak ingin minum obat dan berharap tuhan akan menyembuhkannya. Hal ini dilakukan ibunya hingga meninggal. Masih dari buku The Power of Metallica, lagu ini menjadi kekesalan James mengapa tuhan tidak menyembuhkan ibunya.

8. Fade to Black

Fade to Black adalah lagu balada yang sangat emosional, menceritakan tentang perasaan kesepian dan depresi. Lagu ini menampilkan solo gitar yang sangat indah dan menjadi salah satu lagu favorit para penggemar Metallica yang menyukai musik metal yang melodius.

9. Nothing Else Matters

Lagu ini bisa dibilang sebagai salah satu lagu terpopuler Metallica. Lagu ini adalah lagu balada lainnya yang menunjukkan sisi berbeda dari Metallica. Lagu ini memiliki melodi yang indah dan lirik yang penuh cinta, menjadi favorit bagi banyak penggemar.

10. Enter Sandman

Lagu ini merupakan lagu favorit dari berbagai generasi fans Metallica. Lagu ini menjadi pembuka dalam album tersebut. Enter Sandman ditulis oleh Kirk Hammet, Lars Ulrich, dan James Hetfield. Selain itu, single ini menempati nomor 16 di Billboard Amerika dan meraih sertifikasi platinum untuk lebih dari 1 juta kopi yang dijual di Amerika Serikat.

ANANDA RIDHO SULISTYA | GERIN RIO PRANATA | PUTRI SAFIRA PITALOKA

