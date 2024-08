Maia Estianty Bahagia, Ini Profil Syifa Hadju Kekasih Baru El Rumi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anak kedua Maia Estianty dan Ahmad Dhani, El Rumi akhirnya memperkenalkan aktris muda berbakat Indonesia Syifa Hadju sebagai kekasihnya. El dan Syifa tampak hadir bersama dalam acara pemutaran perdana film dokumenter penyanyi Rossa, All Access to Rossa 25 Shining Years, di Jakarta, Senin 29 Juli 2024.

El juga mengunggah beberapa foto di akun Instagram pribadinya ketika menghadiri acara tersebut. Salah satunya adalah foto El Rumi berdua dengan Syifa Hadju. Unggahan itu pun menarik perhatian sang bunda, Maia Estianty untuk berkomentar.

“Cie cie… uhuk uhuk…. Seneng ngegodain…. Yuk yuk kapal berangkat…” tulis istri Irwan Mussry tersebut. Komentar Maia Estianty ini seolah mengungkapkan bahwa El Rumi dan Syifa Hadju adalah sepasang kekasih.

Sebelumnya, Syifa dan El memang kerap dijodohkan oleh warganet di media sosial. Keduanya memang berstatus lajang setelah putus dari kekasih masing-masing, yakni Rizky Nazar dan Marsha Aruan.

Lantas, bagaimana profil Syifa Hadju yang resmi menjalin hubungan dengan El Rumi? Berikut informasinya.

Profil Syifa Hadju

Syifa Syafira Nuraisah atau yang lebih dikenal sebagai Syifa Hadju adalah seorang aktris Indonesia yang telah bermain di berbagai judul film, drama, dan sinetron Tanah Air. Selain berkarier di dunia akting, Syifa juga terkenal lewat kariernya sebagai model dan penyanyi.

Syifa Hadju lahir di Jakarta pada 13 Juli 2000. Ia merupakan putri dari pasangan Andre Moeryawa dan Shendy Hadju, serta memiliki dua saudara kandung yakni Sherina dan Manda.

Melansir dari laman MD Entertainment, Syifa Hadju sudah mendalami dunia film dan serial televisi sejak 2014. Dia memulai debutnya di layar kaca dengan berperan sebagai Zetha dalam serial televisi berjudul Bintang di Langit.

Selain sinetron, aktris berdarah Gorontalo itu juga menunjukkan bakatnya dalam berakting di film layar lebar. Dia bahkan berhasil mendapatkan peran dalam film Beauty and the Best, yang produksi MD Pictures pada 2016.

Nama Syifa Hadju semakin dikenal masyarakat semenjak bermain dalam sinetron Mermaid in Love yang dirilis pada tahun yang sama. Saat itu, ia beradu peran bersama Amanda Manopo dan Angga Yunanda serta sejumlah bintang muda ternama lainnya.

Pada 2019, Syifa Hadju kemudian menjajaki film bergenre horor untuk pertama kalinya. Dia berperan sebagai Raina dalam film Danur 3: Sunyaruri. Debut Syifa dalam film horor ini sukses menarik perhatian banyak orang, terlebih film Danur adalah salah satu film produksi MD Pictures yang sukses dan memiliki banyak sekuel.

Adapun beberapa film yang pernah dibintangi Syifa adalah A: Aku, Benci, & Cinta (2017), Ayat-Ayat Cinta 2 (2017), Sejuta Sayang Untuknya (2020), Till Death Do Us Part (2021), dan Bismillah Kunikahi Suamimu (2023).

Selain menjadi aktris, Syifa Hadju juga mencoba keberuntungannya dengan terjun ke dunia tarik suara. Dia kerap meng-cover lagu yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Dia juga menyanyikan lagu Aladin dan Putri Yasmin untuk judul sinetron yang sama.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

