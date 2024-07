OH MY GIRL Bakal Comeback Agustus 2024 Usai Hiatus Setahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira untuk Miracle di seluruh dunia! Setelah satu tahun lebih satu bulan, OH MY GIRL akan segera comeback di bulan Agustus mendatang. Seperti dikutip dari laman Soompi, pengumuman comeback ini dikonfirmasi langsung oleh WM Entertainment, label yang menaungi girl group asal Korea Selatan itu, pada Rabu 31 Juli 2024.

Dalam pernyataan agensi, keenam anggota OH MY GIRL yang terdiri dari Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Yubin, dan Arin, sudah mulai sibuk dalam mempersiapkan comeback yang dijadwalkan rilis bulan depan. “OH MY GIRL tengah mempersiapkan dengan gigih comeback yang memiliki target rilis pada bulan Agustus," kata agensi.

Comeback mereka tepat 1 tahun dan 1 bulan, sejak mini album ke-9 mereka Golden Hourglass yang dirilis pada Juli tahun lalu. OH MY GIRL merupakan salah satu grup yang dikenal dengan lagu-lagu musim panasnya. Dengan rencana comeback pada Agustus nanti, artinya mereka akan kembali menghadiahi Miracle dengan lagu bernuansa musim panas.

Lagu musim panas

Dilansir dari laman Hangkyung, Oh My Girl telah menunjukkan performa yang kuat di tangga lagu musim panas. Lagu-lagu hits mereka seperti 'Dun Dun Dance', 'Dolphin', 'I Hear Summer', 'Salute', dan 'Bungee' selalu menjadi lagu-lagu favorit yang terus diputar ulang di setiap musim panas. Baru-baru ini, data statistik Melon menunjukkan bahwa musik OH MY GIRL memiliki total 400 juta streaming untuk lagu-lagu di musim panas saja.

Meski begitu, grup yang debut pada 2015 itu juga memiliki lagu-lagu lain yang hit meski tidak beririsan dengan suasana musim panas. Beberapa di antaranya adalah 'Secret Garden', 'Fireworks', 'Fifth Season', 'CLOSER', dan 'One Step Two Steps'.

Salah satu kekuatan lain yang dimiliki grup yang sebelumnya memiliki delapan orang anggota itu adalah konsep comeback-nya yang selalu ditunggu-tunggu. Mereka bahkan mendapat julukan “peri konsep”.

Bahkan setelah nyaris 10 tahun berada di industri musik Korea, mereka tetap dikenal sebagai grup yang konsisten mengalami pertumbuhan dan prestasi yang membanggakan. Sebab itu rencana comeback terbarunya ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu setelah masa hiatus yang cukup lama.

