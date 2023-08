Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut musim panas, industri musik Korea Selatan ikut sibuk untuk mempersiapkan dan mengadakan berbagai festival musim panas, termasuk waterbomb yang menampilkan atraksi utama dengan menggunakan air. Waterbomb Festival adalah festival musik musim panas yang paling populer di Korea Selatan. Acara utama dari festival ini adalah pertunjukan musik hip-hop dan EDM yang digelar di berbagai kota di Korea Selatan.

Festival musim panas ini semakin meriah karena dihadiri oleh deretan idol K-Pop populer. Selain itu, perang air pun menjadi daya tarik utama di tengah gelombang panas yang melanda Negeri Ginseng. Melalui festival ini, penonton juga bisa menikmati air dingin dari pistol air besar, sementara berbagai artis menghibur dengan penampilan yang menyenangkan dan menyegarkan.

Baca Juga: 6 Idol Korea yang Memiliki Julukan Waterbomb Goddess

Selama penampilan para artis di Waterbomb Festival ini, beberapa selebriti umumnya akan menjadi viral karena keterampilannya dalam menampilkan pertunjukan yang menyegarkan. Bahkan, beberapa idol K-Pop dijuluki “Dewi Air” atau ‘Waterbomb Goddess’ karena memperlihatkan kecantikan yang luar biasa.

Siapa saja idol Korea yang memiliki julukan Waterbomb Goddess? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

1. Jessi

Baca Juga: WATERBOMB Japan 2023 Dibatalkan Usai Seorang Petugas Tewas

Jessi. Foto: Instagram.

Idol Korea yang memiliki julukan Waterbomb Goddess yang pertama adalah Jessi. Ketika berbicara tentang “Waterbomb”, maka tidak mungkin untuk melewatkan penyanyi solo Jessi dalam daftarnya. Artis yang saat ini berada di bawah naungan P Nation ini selalu berhasil membuat penonton heboh dengan pakaiannya yang tidak biasa.

Pada 2018 lalu, penampilan pelantun lagu ‘ZOOM’ di Waterbomb Festival ini menjadi sorotan publik Korea. Hal ini karena gaunnya yang berbentuk jaring dengan lubang di bikini hitamnya yang memamerkan garis dada dan pinggulnya.

Selain itu, pada 2019 Jessi kembali menjadi topik hangat lagi-lagi karena pakaian yang digunakannya. Saat itu, Jessi memakai atasan bikini oranye dengan celana olahraga tiga perempat untuk Waterbomb Festival di Seoul. Sedangkan, untuk waterbomb Festival di Incheon dia memakai atasan bikini yang dipadukan dengan celana pendek berpotongan trendi.

2. HyunA

Idol lain yang selalu berkaitan dengan topik “Waterbomb” adalah HyunA. Bahkan, mantan anggota Wonder Girls ini dijuluki sebagai “Sexy Queen” atau “Ratu Seksi” karena pakaiannya yang selalu menjadi pusat perhatian. Pada 2017, dia mencuri perhatian dengan mengenakan kemeja putih tanpa lengan dan celana pendek yang sederhana. Hal ini memperlihatkan inner bra top-nya saat disiram oleh pistol air.

3. Sunmi

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jika berbicara tentang “Waterbomb Goddess”, maka tidak lengkap rasanya jika Sunmi tidak ada dalam daftarnya. Pelantun lagu ‘Gashina’ ini viral setelah penampilannya yang seksi saat mengenakan Monokini dari merek mewah Gucci. Meski penampilan mantan anggota Wonder Girls ini sederhana, namun banyak penggemar yang mengaku tidak bisa melupakan kecantikan fisiknya yang sederhana di Waterbomb Festival tersebut.

4. Arin Oh My Girl

Arin Oh My Girl. Foto: Instagram.

Tidak semua ‘Dewi Air’ harus berpenampilan seksi. Salah satu anggota girl group Oh My Girl, Arin, justru dikenal karena citranya yang murni dan polos. Dia menarik perhatian penggemar karena mampu memperlihatkan aura yang menyegarkan meski hanya mengenakan denim top dan celana cargo. Sebagai anggota termuda, Arin memperkenalkan trend fashion denim dalam pertunjukan Waterbomb. Dia pun mendapatkan popularitas yang besar di berbagai komunitas online.

5. Isa STAYC

Salah satu anggota STAYC, Isa, berhasil mendapat julukan ‘Waterbomb Goddess’ setelah penampilannya yang viral dan menjanjikan di Waterbomb Festival Seoul. Saat itu, Isa mendapat pujian berkat penampilannya yang segar dan mengingatkan penonton pada minuman soda ‘Sprite’. Selain itu, rambutnya yang berwarna merah pun mengingatkan penggemar pada rambut Ariel dari film The Little Mermaid.

6. Kwon Eunbi

Idol Korea yang memiliki julukan Waterbomb Goddess selanjutnya adalah Kwon Eunbi. Baru-baru ini, mantan anggota girl group IZ*ONE tersebut menjadi populer berkat penampilannya di berbagai Waterbomb Festival di Korea maupun Jepang. Kwon Eunbi adalah “Dewi Air” baru di sepanjang festival musim panas 2023 ini.

Penampilannya yang menjadi favorit penggemar adalah saat mengenakan cardigan transparan berwarna ivory dan rok mini putih. Penampilan seksi Kwon Eunbi ini mengejutkan penonton karena sebelumnya dia dikenal dengan image yang elegan dan polos.

RADEN PUTRI| KPOPSTARZ