Avenged Sevenfold Naik Panggung GBK, Ini Band Pembuka Konsernya

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu, 25 Mei 2024. Sebelum Avenged Sevenfold naik panggung, konser akan dibuka oleh penampilan dari beberapa band.

Killing Me Inside Re:Union dan The Used akan membuka konser Avenged Sevenfold. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Onadio Leonardo alias Onad, vokalis Killing Me Inside Re:Union.

Dia memamerkan foto bersama vokalis Avenged Sevenfold, Matthew Shadows saat berada di studio televisi. "Dear God & Biarlah lagu wajib kalian kan di warnet:). See u 25th May," tulis Onad di Instagram pada Kamis, 23 Mei 2024.

Akselerasi Entertainment dan Midas Entertainment selaku promotor acara konser Avenged Sevenfold.

Rundown Acara

Dikutip dari Antara, pihak promotor juga telah merilis beberapa ketentuan saat mengikuti konser, melalui unggahan di Instagram resmi @a7xindo. “Berikut detail informasi Rundown, Panduan Masuk Venue, Apa yg harus disiapkan, dan barang-barang yg tidak diperbolehkan,” tulis admin promotor Selasa, 21 Mei 2024.

Dalam rundown yang dirilis promotor, gerbang akan dibuka pukul 13.00. Pintu masuk ke area Stadion Madya mulai dibuka pukul 15.00. Killing Me Inside Re:Union akan tampil pukul 17.00. Dilanjutkan dengan The Used pukul 19.00 WIB.

Avenged Sevenfold akan naik panggung pukul 20.30. Promotor mengingatkan penggemar bahwa jadwal tersebut bisa berubah sewaktu-waktu.

Panduan Masuk Lokasi Konser Avenged Sevenfold

1. Datang tepat waktu saat gerbang (gate) dibuka dan tidak diperbolehkan bermalam di lokasi konser (area GBK).

2. Menyiapkan kode QR atau e-ticket pada aplikasi Loket X.

3. Membawa kartu identitas yang sesuai.

4. Tidak membawa barang-barang yang dilarang.

5. Masuk melalui pintu yang sesuai dengan kategori tiket.

6. Dilarang merokok dan membawa makanan ke dalam area konser.

7. Membuang sampah di tempatnya.

MARVELA

