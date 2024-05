Avenged Sevenfold Bawakan Lagu Dear God Saat Konser di GBK, Fans Bernostalgia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anak 90an yang sering bermain warung internet atau warnet di era tahun 2008an akan sangat familiar dengan lagu 'Dear God' milik Avenged Sevenfold yang merupakan band heavy metal asal California, Amerika Serikat. Lagu yang dirilis pada 2007 ini sangat sering menemani para generasi untuk meng-galau di bilik warnet.

Avenged Sevenfold Bawakan Lagu Dear God secara Eksklusif

Saat menggelar tour konser dengan tajuk 'Avenged Sevenfold The Only Stop in Asia' di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu lalu, 25 Mei 2024, Avanged Sevenfold membawakan lagu 'Dear God' secara eksklusif di panggung. Lagu ini jarang dibawakan di tour konser mereka.

Dalam sebuah unggahan video di Instagram, USS Feed menuliskan jika band dengan nama lain AX7 ini memang sengaja membawakan lagu tersebut secara eksklusif untuk para penggemar, sebab 'Dear God' sangat hits di Indonesia. "Setelah sekian lama, @avengedsevenfold kembali ke Indonesia untuk membawakan lagu 'Dear God' eksklusif untuk penggemar, menandai satu-satunya persinggahan mereka di Asia," tulis USS Feed pada Ahad, 26 Mei 2024.

'Dear God' Masuk dalam Setlist Encore

Dalam video yang diunggah USS Feed yang berdurasi 30 detik itu juga menampilkan vokalis Avenged Sevenfold yaitu Shadows, menyapa penggemar yang telah memenuhi Stadion Madya GBK itu. Ia tahu kesukaan penggemar Indonesia, sambil mempersiapkan intro lagu 'Dear God'.

"Aku tahu, izinkan aku melayanimu, Indonesia," kata Shadows lewat video.

'Dear God' masuk dalam setlist ke-17 yang dibawakan oleh Avenged Sevenfold setelah 'Cosmic' dan sebelum lagu 'A Little Piece of Heaven'. Lagu ini juga masuk dalam setlist encore untuk pertunjukan tambahan sebelum menutup rangkaian konser AX7 di Indonesia. Tak hanya 'Dear God', 'So Far Away', 'Afterlife', 'Game Over' juga dibawakan oleh Avenged Sevenfold di atas panggung tadi malam.

Penggemar Nostalgia Zaman Warnet

Sontak penggemar mengingat momen-momen mereka saat mendengarkan lagu Avenged Sevenfold di warnet. Seorang penggemar dengan nama akun @faiz******** menuliskan "Avenged + burninghall + keyboard miring + headset gaming + teh gelas," tulisnya saat menggambarkan momennya saat dulu sering bermain warnet sambil mendengarkan lagu Avenged Sevenfold.

Akun lainnya juga menulis "Langsung inget bullding lumba-lumba kan. Ayo ngaku," tulis @dylanc*********. "Konsernya anak warnet," tulis @ulinnu******. "Jadi keinget main di arnet dengan kecepatan 100 kbps," tulis @bener**********.

