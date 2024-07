Obor Olimpiade Paris 2024 Tahap Akhir Dibawa Snoop Dogg, Simak Profil Rapper Amerika Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Snoop Dogg ditetapkan sebagai pembawa obor yang akan berpartisipasi di tahap terakhir untuk Olimpiade Paris 2024. Ia akan melewati jalan-jalan di kota Saint-Denis sebelum menandai dimulainya upacara pembukaan yang akan dilaksanakan di Sungai Seine pada Jumat, 26 Juli 2024.

Mathieu Hanotin selaku Wali Kota Saint-Denis mengumumkan kabar tersebut pada Selasa, 23 Juli 2024. Melalui akun X, ia menuliskan, “Saint-Denis, perhentian terakhir sebelum Menara Eiffel. Pemeran internasional @SnoopDogg untuk perjalanan terakhir obor Olimpiade," dikutip dari laporan NBC News.

Snoop Dogg bagikan fotonya menjelang Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024. Foto: X/@SnoopDogg

Profil Snoop Dogg

Dikutip dari IMDb, Calvin Cordozar Broadus Jr. atau Snoop Dogg lahir di Long Beach, California pada 20 Oktober 1971. Nama Snoop diambil dari Snoopy, karakter kartun dari Peanuts. Panggilan ini kemudian digunakan, Snoop sebagai nama panggungnya.

Saat masih anak-anak, Snoop mulai bernyanyi dan bermain piano di Gereja Golgotha Trinity. Pada 1992, ia bertemu dengan Dr. Dre dan tampil di debut solo Dre, Deep Cover, serta di album debut solo Dre, The Chronic. Momentum ini menandai karier musik Snoop dimulai.

Pada 1993, Snoop merilis album debutnya, Doggystyle. Ia dibantu oleh Dr. Dre untuk memproduksinya dan Death Row Records yang merilis album tersebut. Snoop Dogg meraih pencapaian di tangga lagu dengan Doggystyle, yang mencapai nomor satu Billboard 200 dan Billboard Top R&B-Hip-Hop Albums.

Doggystyle meraih empat kali lipat platinum pada 1994, menghasilkan hit seperti What's My Name? dan Gin&Juice. Snoop juga merilis soundtrack untuk film pendek Murder Was the Case pada 1994. Album keduanya, Tha Doggfather (1996), juga debut di nomor satu, dengan single utama Snoop's Upside Ya Head dan mendapat double platinum pada 1997.

Setelah meninggalkan Death Row Records, Snoop merilis tiga album dengan No Limit Records sebelum pindah ke Priority/Capitol/EMI Records pada 2002. Bergabung dengan Geffen Records pada 2004, ia merilis tiga album berikutnya, R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece, Tha Blue Carpet Treatment, dan Ego Trippin.

Snoop Dogg juga telah membintangi film dan membawakan beberapa acara televisi. Pada 19 November 2018, Snoop Dogg kemudian diberi bintang di Hollywood Walk of Fame. Setelah itu, dia merilis album, I Wanna Thank Me pada 2019.

