Mengenal Bennett A.K. yang Baru Meluncurkan Lagu Too Slow

TEMPO.CO, Jakarta - Bennett A.K. merilis karya terbaru Too Slow. Lagu ini menjadi karya pertamanya setelah musisi hiphop ini menjadi bagian dari label Passion Vibe. Dikutip dari Antara, Too Slow bisa dibilang lagu yang menandai gaya baru musik-musik dari Bennett A.K.

Lagu ini ingin menyoroti pengejar popularitas menggunakan segala cara untuk meraih keinginannya. Lagu ini juga untuk menjawab para penggemarnya yang telah mempertanyakan karya baru dia. “Mereka sudah lama menunggu, jadi inilah saatnya!” katanya.

Adapun lagu Too Slow sudah bisa dinikmati melalui beragam platform streaming seperti YouTube dan Spotify sejak Rabu, 28 Agustus 2024.

Profil Bennett A.K.

Bennett A.K. memiliki nama asli Bennet Aryasuta Kusumah yang lahir pada 1 Juli 2002. Ia merupakan penyanyi serta penulis lagu di bidang musik hiphop dan juga rapper. Dikutip dari Antara, Bennett sebagai musisi hiphop dan karya orisinalnya sudah masuk dalam beberapa playlist di platform Spotify seperti Hip Hop Indo, New Music Friday Indonesia, dan Fresh Find Indonesia.

Pada November 2021, Bennett merilis lagu Switch Sides yang mengajak para pendengarnya untuk bisa hidup dengan seimbang. Sebulan setelahnya, Bennett yang saat itu tinggal di Singapura meluncurkan album Dismissal of Disorder yang berisi tujuh lagu.

Pada Maret 2022, Bennett merilis lagu dengan judul J-Town Flow yang mengusung genre UK Drill dari Inggris. Judul J-Town Flow diambil dari bahasa kekinian dari kota tempat dia tinggal, Jakarta.

Video musik J-Town Flow juga digarap cukup spesial oleh Bennett A.K. Ia ingin menghadirkan suasana Jakarta yang lengkap dengan representasi solidaritas di dalamnya.

Bennett A.K. bergabung dengan Passion Vibe pada Juli lalu bersamaan dengan dua musisi lainnya, GBRAND dan CLDGRAY. Ia saat ini aktif menggunakan Instagram untuk memberikan informasi mengenai karya terbarunya Too Slow dan berinteraksi dengan para penggemarnya.

Selain berbagi soal aktivitasnya sebagai musisi, Bennett juga membagikan kegiatan pribadinya di Instagram @bennett.a.k yang memiliki pengikut sebanyak 12,3 ribu tersebut. Salah satunya adalah kegiatannya di bidang olahraga, futsal dan golf yang ia simpan dalam fitur sorotan.

