8 Rekomendasi Drakor Komedi Romantis yang Tayang 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Terdapat banyak drama Korea atau drakor yang dirilis sepanjang 2024. Komedi romantis menjadi salah satu genre drama yang banyak diminati para penonton pencinta serial dari Negeri Ginseng tersebut.

Menampilkan kisah romansa dengan berbagai konflik yang menarik, drama-drama tersebut dibalut dengan sentuhan komedi yang segar dan tak membosankan. Hal tersebut sukses menarik banyak penonton, tak terkecuali dalam skala global.

Beberapa aktor dan aktris bahkan namanya melejit dan mendapatkan popularitas tinggi setelah bermain dalam drakor komedi romantis tersebut. Di antaranya adalah Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon, Kim Ji Woon, dan Um Tae Goo. Berikut rekomendasi drakor komedi romantis yang tayang 2024.



1. Lovely Runner

Lovely Runner menjadi rekomendasi drakor komedi romantis pertama. Drama yang dibintangi oleh Byeon Woo Seok dan Kim Hye Yoon ini sukses menjadi perbincangan di media sosial dan mendapat rating pengguna IMDb sebesar 8,7 dari total nilai 10.

Ceritanya berkisah tentang selebriti Ryu Sun Jae yang meninggal dunia karena kejadian tidak mengenakkan. Kematiannya yang tiba-tiba menghancurkan penggemar beratnya, Im Sol. Kemudian, dalam keadaan yang misterius, ia dapat kembali ke masa lalu. Im Sol pun berusaha mengubah kejadian di masa lalu yang dapat menyebabkan kematian Sun Jae di masa depan.

tvN merilis foto-foto Baek Hyun Woo dan Hong Hae In dalam rangka wedding anniversary mereka. Instagram.com/@tvndrama

Ini adalah drakor komedi romantis Netflix yang populer dan menguasai peringkat 10 serial teratas Netflix selama 13 minggu berturut-turut dan mendapat rating 8,3 dari pengguna IMDb. Dramanya bercerita tentang Hong Hae In yang merupakan pewaris Queens Group dan menikah dengan Baek Hyun Woo, Direktur Hukum grup tersebut.

Keduanya tampak seperti pasangan suami istri yang bahagia. Namun, di balik pintu tertutup, mereka tidak tahan dengan hubungan pernikahannya. Apa yang terjadi ketika krisis memaksa mereka untuk bekerja sama? Akankah Hyun-woo dan Hae-in akhirnya semakin dekat?



3. My Sweet Mobster

Menyajikan premis yang menarik, My Sweet Mobster berhasil meraih rating 7,8 dari pengguna IMDb. Dikisahkan, Seo Ji Hwan, bekas gangster, berupaya meninggalkan masa lalunya yang kelam dengan membantu mantan narapidana memulai hidup baru. Dalam perjalanannya, dia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Go Eun Ha, yang kini menjadi pembuat konten anak-anak.

Eun Ha yang merupakan seorang kreator konten dikenal sebagai Mini Unnie, yang membawa kehangatan dan kebahagiaan melalui videonya. Melalui kasih sayang dan dukungannya, Eun Ha pun berusaha membantu Ji Hwan merebut kembali kepolosan masa kecil mereka, memberikan harapan di tengah bayang-bayang masa lalunya.



4. Doctor Slump

Melansir dari Prestige Online, Doctor Slump adalah drama yang menandai kembalinya ratu drama Korea romantis Park Shin Hye setelah hiatus selama tiga tahun. Di drama ini, dia bintangi bersama Park Hyung Sik, Yoon Park, dan Kong Seong Ha.

Adapun Doctor Slump bercerita tentang dua dokter sukses, yakni Yeo Jeong Woo dan Nam Ha Neul yang saling membenci sejak masa sekolah menengah atas. Sempat berpisah selama bertahun-tahun, keduanya kembali dalam kondisi yang tak terduga. Mereka pun berusaha untuk menyembuhkan satu sama lain.



5. Wedding Impossible

Wedding Impossible bercerita tentang sahabat karib Na A Jeong dan Lee Do Han yang tidak percaya pada pernikahan dan menikmati hidup dengan melajang. Namun, ketika keluarga kaya raya Do Han memaksanya untuk menikah, ia meminta A Jeong untuk berpura-pura menjadi istrinya.

Namun, usaha mereka akan menemukan rintangan ketika adik Lee Do Han, Lee Ji Han berusaha menghalangi rencana pernikahan tersebut. Drama yang tayang di platform streaming Viu ini memperoleh rating 7 dari pengguna IMDb.



6. Love Next Door

Jung Hae In dan Jung So Min membintangi drama Love Next Door. Dok. Netflix.

Love Next Door adalah drama Korea yang sedang tayang di platform streaming Netflix sejak 17 Agustus 2024 lalu. Meski baru merilis beberapa episode, drama yang dibintangi oleh Jung Hae In dan Jung So Min ini berhasil mendapatkan rating 8,4 di IMDb.

Drama ini bercerita tentang Choi Seung Hyo dan Bae Seok Ryu yang menjadi teman karena kedua ibu mereka bersahabat dan tinggal berdampingan. Meski telah bersama sejak kecil, keduanya memiliki kenangan yang berbeda. Terlebih, Choi Seung Hyo yang menyimpan banyak rahasia yang tidak ingin diketahui Bae Seok Ryu.



7. Cinderella at 2 AM

Ini adalah drama kedua yang dimainkan aktor Moon Sang Min di 2024, setelah Wedding Impossible. Di drama yang baru tayang pada 24 Agustus ini, Moon Sang Min beradu akting dengan Shin Hyun Bin. Meski baru merilis beberapa episode, drama ini telah meraih rating tinggi sebesar 8,2 di IMDb.

Adapun Cinderella at 2 AM bercerita tentang seorang laki-laki bernama Seo Jun Won yang berpura-pura menjadi karyawan biasa di perusahaan milik keluarganya. Dia pun berpacaran dengan seniornya di kantor, Ha Yun Seo. Namun, hubungan mereka mengalami rintangan ketika ibu Seo Jun Won mengetahui kisah asmara yang sedang dijalin anaknya.



8. No Gain No Love

Rekomendasi drakor komedi romantis selanjutnya adalah No Gain No Love. Drama ini dibintangi oleh Kim Young Dae dan Shin Min Ah yang dikenal sebagai Ratu Drama Romcom. Drama yang tayang perdana pada 26 Agustus ini telah meraih rating 7,6 dari pengguna IMDb.

Kisah drama ini berfokus pada Son Hae Young yang tidak pernah mau rugi dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk menikah secara pura-pura agar uang yang selama ini dia keluarkan untuk menghadiri pernikahan temannya bisa dia dapatkan kembali. Dia juga meminta bantuan Kim Ji Wook, seorang pegawai paruh waktu di sebuah toserba, untuk menjadi suaminya.

