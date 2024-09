Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band Korea Selatan Day6 meluncurkan album kesembilan, Band Aid, pada Senin, 2 September 2024. Album ini memiliki delapan lagu, yaitu Melt Down, Monster, She Smiled, Shxtty Game, Help Me Rock&Roll, Counter, I'm Fine, dan Still There. Deretan lagu ini sudah dapat didengarkan melalui platform streaming Apple Music, Spotify, dan YouTube Music.

Dikutip dari Billboard, album Band Aid dirilis untuk comeback Day6 yang telah lama setelah peluncuran album mini Fourever. Album Band Aid juga menjadi tanda comeback pertama Day6 dengan anggota lengkap setelah tiga tahun, Sebab, para anggota Day6 melaksanakan wajib militer secara bergantian sejak 2021.

Album Baru Day6

Di album baru ini, Melt Down menjadi lagu utama yang dipilih oleh Day6. Melalui lagu utama ini, Day6 ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar. Sebab, penggemar telah mendukung Day6 sampai saat ini. Di X agensi Day6, JYP Entertainment, video musik dari lagu utama ini sudah dirilis. Video musik tersebut sudah ditayangkan dalam kanal YouTube JYP Entertainment, dikutip dari Antara.

Setelah dirilis, Melt Down menanjak ke puncak berbagai tangga lagu musik domestik, seperti Melon, Genie, Bugs, dan Vibe. Pada 2 September 2024, pukul 7 malam waktu Korea, beberapa jam setelah perilisan, lagu ini masuk dalam Top 100 Melon yang menduduki posisi nomor 5.

Pencapaian ini menandai debut lagu tertinggi Day6 di tangga lagu. Pada 2 September 2024, pukul 9 malam waktu Korea, Melt Down merajai tangga lagu di Top 100 Melon. Melt Down menjadi lagu pertama dalam sembilan tahun karier Day6 yang mencapai peringkat pertama di Top 100 Melon dalam laporan Soompi.

Satu hari setelah peluncuran album Band Aid, Day6 menempatkan total 12 lagu di Top 100 tangga lagu. Band Aid juga mencapai peringkat puncak di tangga lagu iTunes Top Albums di sembilan wilayah berbeda seluruh dunia. Adapun, negara yang banyak mendengarkan mini album ini, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Day6 ke Indonesia

Day6 akan mengadakan konser di Jakarta, Surabaya, dan Bali pada Oktober 2024. Pertunjukan ini diadakan dalam rangkaian tur dunia ketiga yang bertajuk Forever Young. Tiket konser Day6 di tiga kota Indonesia sudah habis terjual. Promotor tur Forever Young Day6, Mecimapro memutuskan untuk menambah satu hari di Jakarta. Sebelumnya, Day6 juga pernah tampil di Indonesia dalam festival musik Saranghaeyo Indonesia pada Mei 2024.

