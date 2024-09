Mengenang Rapper Fatman Scoop, Perjalanan Karier Musisi Amerika Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyayi rap atau rapper Amerika Serikat Fatman Scoop meninggal pada usia 53 tahun. Ia rapper yang terkenal dengan lagu hit Be Faithful (1999) dan yang bekerja dengan artis seperti Missy Elliott dan Mariah Carey.

Laporan Variety pada Sabtu, 31 Agustus 2024, rapper yang bernama asli Isaac Freeman III itu meninggal setelah pingsan di atas panggung selama konser Jumat malam di Connecticut, Amerika Serikat.

"Scoop adalah sosok yang dicintai di dunia musik, yang karyanya disukai banyak penggemar di seluruh dunia. Suaranya yang ikonik, energinya yang menular, dan kepribadiannya yang hebat meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di industri ini, dan warisannya akan tetap hidup melalui musiknya yang abadi,” kata CEO MN2S Sharron Elkabas dalam pernyataan.

Profil Fatman Scoop

Fatman Scoop rapper, DJ, dan produser musik asal Amerika Serikat. Ia dikenal karena gaya energiknya. Scoop artis hiphop yang mungkin paling dikenal karena lagu hit Be Faithful. Ia lahir di Connecticut, Amerika Serikat, pada 6 Agustus 1971.

Scoop pertama kali dikenal melalui kemunculannya dalam lagu-lagu dance dan hiphop yang populer pada awal 2000-an. Ia mulai mendapatkan perhatian dengan penampilan vokal khasnya yang penuh semangat dan pengaruh dalam musik klub.

Penampilan pertamanya sebagai artis solo lagu Drop milik Timbaland & Magoo pada 2001. Ia meraih popularitas besar dengan lagu Be Faithful,yang dirilis pada 2003. Lagu itu menjadi hit besar di sirkuit klub dan menduduki puncak tangga lagu Inggris. Lagu itu juga disertakan dalam albumnya Party Breaks, Vol. 1, bersama dengan lagu It Takes Scoop yang menampilkan DJ Kool dan In the Club pada 2004, keduanya sama moncer seperti seperti karya sebelumnya secara komersial.

Pada 2006, Scoop kembali dengan lagu Dance yang menampilkan Lum dan U Sexy Girl, tetapi dalam lagu hit seperti It's Like That milik Mariah Carey dan Lose Control milik Missy Elliott yang memenangkan Grammy Award yang lebih moncer di tangga lagu.

Scoop merilis Talk to Me pada 2007 dan New Year's Anthem pada 2009; keduanya gagal masuk tangga lagu. Namun, penampilannya sebagai bintang tamu yang terbukti menjadi usahanya yang paling populer, dengan fitur-fitur di lagu-lagu seperti Bob Sinclar (Rock the Boat (2012), LL Cool J We Came to Party, (2013), dan Skrillex Recess (2014).

Scoop juga menjadi presenter di stasiun radio populer New York WQHT dan membuat podcast reguler berjudul Man and Wife TV bersama istrinya Shanda Freeman. Scoop sempat tampil sebentar di acara televisi realitas Inggris pada 2015, dan ditampilkan dalam rangkaian lagu Don't Stop the Madness (2015) milik Hardwell dan W&W, Bass Dunk bersama Lady Leshurr (2016) milik Charlotte Devaney , dan Space Jam (2017) milik MAKJ dan Michael Sparks.

