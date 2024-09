Ruri Repvblik Alami Kecelakaan, Manajer Minta Doa Terbaik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ruri Wantogia atau lebih dikenal dengan Ruri Repvblik dikabarkan mengalami kecelakaan tunggal. Vokalis band Republik ini disebut menabrak batu besar saat berkendara dengan motor gede (moge) di Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat, 6 September 2024.

Dikutip dari akun Instagram @ciamis.info, kecelakaan terjadi saat Ruri yang melakukan turing bersama teman-temannya hendak berbelok ke Dusun Kidul RT 10 RW 04, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Belokan itu disebut warga rawan terjadi kecelakaan.

Agaknya, Ruri tidak dapat mengendalikan sepeda motornya ketika berbelok. Ia pun menabrak batu besar hingga terpental ke arah pepohonan. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ia kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, dan masih berada di Intensive Care Unit.

Manajer Repvblik Benarkan dan Minta Doa Terbaik

Manajer Repvblik, Deny Bhagonk yang dihubungi Tempo pada Sabtu dinihari, membenarkan kejadian itu. "Siap Ka, minta doanya saja yang terbaik ya Ka," tulisnya melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan pagi ini.

Sebelum mengalami kecelakaan, Ruri Wantogia masih sempat membuat unggahan di Instagram Storynya. Dalam video yang diunggahnya, ia bersama teman-temannya tengah berhenti di SPBU Pertamina. "Ke Trenggalek, Jogjakarta dulu," katanya disambut temannya, "Mantap, bro."

Pada unggahan selanjutnya, Ruri Republik mengunggah foto-foto dalam perjalannya melakukan turing. Pada salah satu foto yang memperlihatkan dirinya berkendara, latar musik yang digunakan adalah lagu 'Story of My Life' dari Boyce Avenue. Foto berikutnya adalah iring-iringan tur moge dengan back sound lagu Green Day, 'Wake Me Up When September Ends'.

Pada unggahan di beranda Instagramnya, Ruri mengunggah foto bersama sang istri, Chisa Anne, dua hari lalu, sebelum melakukan turing. Foto ia memegang tangan kekasih hatinya itu diberinya latar lagu Lady Gaga dan Bruno Mars, 'Die With A Smile'. "Tetaplah menjadi teman, Teman ceritaku, Teman bertengkarku, Teman bercandaku, Teman berjuangku, Teman hidupku Selamanya," tulisnya pada keterangan unggahan. Chisa pun membalas pada kolom komentar. "Love U sayang."

