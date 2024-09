Kim Soo Hyun Terlibat dalam Perdagangan Barang Palsu di Drama Knock-Off

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Soo Hyun menjadi pemeran utama drama Korea mendatang berjudul Knock-Off. Kim Soo Hyun akan beradu akting dengan Jo Bo Ah di Knock-Off yang dijadwalkan tayang pada 2025 secara eksklusif di Disney+ Hotstar.

Kisah Knock-Off digambarkan sebagai serial yang dramatis, berbahaya, dengan unsur cerita kriminal. Knock-Off menjelajahi dunia barang palsu yang suram, mengikuti seorang pria bernama Sungjun yang hidupnya hancur setelah krisis keuangan Asia pada 1997. Putus asa untuk membangun kembali apa yang pernah ia miliki, Sungjun mendapati dirinya ditarik ke dalam perdagangan barang tiruan, dan dengan cepat naik ke puncak pasar barang palsu.



Kim Soo Hyun dan Jo Bo Ah sebagai Mantan Pacar di Knock-Off

Jo Bo Ah dikabarkan akan beradu akting dengan Kim Soo Hyun dalam drama genre dark comedy. Berikut ini sinopsis drakor Knock Off. Foto: Soompi

Kim Soo Hyun berperan sebagai Sungjun, seorang pekerja kantoran yang beralih profesi ke dunia barang palsu dan menjadi wakil presiden Pasar Saemmool, pasar barang palsu utama di Korea. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, pemikiran yang cepat, dan ambisinya, ia bangkit menjadi raja pasar barang palsu global.

Jo Bo Ah berperan sebagai mantan pacar Sungjun, Hyejung. Sebagai petugas polisi khusus yang bertugas menindak tegas barang palsu, Hyejung akan menjalin hubungan kucing-kucingan yang menegangkan dengan Sungjun saat mereka berselisih soal penegakan hukum barang palsu.

Selain Kim Soo Hyun dan Jo Bo Ah, Knock-Off juga turut dibintangi oleh Yoo Jae Myung, Lee Jung Eun, Kim Eui Sung, Bang Hyo Rin, Kwon Nara, Park Se Wan, Kim Hye Eun, Go Kyu Pil, Kim Moo Yeol, Jung Man Sik, dan Kang Mal Geum. Knock-Off ditulis oleh Han Jung Hoon dan disutradarai oleh Park Hyeon Seok yang sebelumnya menggarap Song of the Bandits serta Stranger 2.

SOOMPI | DISNEY+ HOTSTAR

