Camila Cabello akan Meluncurkan Lagu Godspeed

TEMPO.CO, Jakarta - Camila Cabello mempersiapkan peluncuran lagu baru Godspeed yang akan dirilis di album C,XOXO (Magic City Edition) pada 6 September 2024. Camila telah menggoda para penggemarnya dengan berbagai cuplikan di Instagram, termasuk video yang memperlihatkan dia berenang di kolam yang gelap sambil memakai gaun perak yang berkilauan.

“Selalu ada cerita untuk diceritakan. Beberapa lagu baru untuk malam Anda di Magic City,” tulisan dia di Instagram saat mengumumkan album tersebut.

Mengenal Camila Cabello

Karla Camila Cabello Estrabao atau yang populer dengan nama Camila Cabello di Cojimar, Kuba, pada 3 Maret 1997. Ia pindah ke Miami pada usia enam tahun. Besar di lingkungan berbahasa Spanyol (ibunya orang Kuba dan ayahnya orang Meksiko), kecintaan Camila pada musik tumbuh dengan mendengarkan penyanyi legendaris seperti Celia Cruz dan Alejandro Fernández.

Pada usia 15 tahun, Cabello mengikuti audisi untuk acara televisi The X Factor di Greensboro, North Carolina. Meskipun ia dan empat calon anggota grup lainnya tereliminasi, para juri mengundang mereka kembali dan membentuk grup musik yang kemudian dikenal sebagai Fifth Harmony.

Karier Bermusik Camila Cabello

Dikutip dari Last.FM, grup ini akhirnya menjadi salah satu peserta yang paling sukses dari musim tersebut. Dengan album debut mereka, Better Together, yang dirilis pada Oktober 2013, dan lagu hit seperti Miss Movin' On. Album debut mereka, Reflection (2015), menampilkan lagu-lagu seperti Sledgehammer dan Worth It.

Pada Oktober 2016, Camila Cabello memulai langkahnya sebagai artis solo dengan merilis single Bad Things yang berkolaborasi dengan rapper Machine Gun Kelly. Lagu ini sukses mencapai sepuluh besar tangga lagu Billboard Hot 100. Tak lama setelah itu, Cabello mengumumkan kepergiannya dari Fifth Harmony pada Desember 2016, untuk berfokus karier solo.

Pada Mei 2017, Cabello merilis single debut solo, Crying in the Club, yang mencapai posisi 40 besar di Billboard Hot 100. Lagu ini diikuti dengan single I Have Questions. Pada tahun yang sama, ia juga menjadi pengisi acara pembuka untuk tur dunia 24K Magic milik Bruno Mars.

Pada 2018, Camila Cabello merilis album solo debutnya yang berjudul Camila. Album ini debut di posisi pertama Billboard 200 dan menampilkan lagu hit seperti Havana yang berkolaborasi dengan Young Thug, dan Never Be the Same. Album ini mendapat berbagai nominasi Grammy, termasuk Best Pop Solo Performance untuk versi live Havana.

Setelah album debutnya, Cabello merilis album kedua yang berjudul Romance pada 6 Desember 2019. Album ini juga mencapai posisi ketiga Billboard 200 dan menampilkan kolaborasi dengan Shawn Mendes dalam lagu Senorita, yang debut di posisi kedua Billboard Hot 100 dan mencapai posisi nomor satu.

Dikutip dari AllMusic, Camila Cabello melanjutkan perjalanan musiknya dengan merilis album ketiganya, Familia, pada 2022. Album ini menampilkan elemen musik Latin dan kolaborasi dengan artis seperti Ed Sheeran dan Willow Smith. Familia mencapai posisi sepuluh besar di beberapa negara, termasuk Billboard 200.

Camila juga mulai menjajal dunia akting. Pada 2021, ia menjadi pemeran utama dalam film musikal Cinderella. Film ini menampilkan Camila sebagai karakter utama, menandai debutnya sebagai aktris di layar lebar. Ia juga menyumbangkan beberapa lagu untuk soundtrack film tersebut.

