Snoop Dogg akan Jadi Pembawa Obor Tahap Terakhir untuk Olimpiade Paris 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper legendaris Snoop Dogg ditetapkan sebagai pembawa obor yang akan berpartisipasi di tahap terakhir untuk Olimpiade Paris 2024. Ia akan melalui jalan-jalan di kota Saint-Denis sebelum menandai dimulainya upacara pembukaan yang akan dilaksanakan di Sungai Seine pada Jumat, 26 Juli 2024 pukul 13.30 waktu setempat.

Mathieu Hanotin selaku Walikota kota Saint-Denis mengumumkan kabar tersebut pada Selasa, 23 Juli 2024. Melalui akun X, ia menuliskan, “Saint-Denis, perhentian terakhir sebelum Menara Eiffel. Pemeran internasional @SnoopDogg untuk perjalanan terakhir obor Olimpiade," sebagaimana dilaporkan laman NBC News.

Setelah dioper melalui kota kelahiran Olimpiade, Yunani, obor tersebut tiba di Pelabuhan Marseille di Prancis pada Mei lalu. Snoop Dogg akan menandai bagian ke-67 perjalanan obor yang dinyalakan pertama kali pada April tahun ini.

Pelantun “Drop It Like Its Hot” tersebut turut menuliskan di laman X, “Kamu siap? Olimpiade Paris 2024 ya digggg” disertai emoji medali emas dan sarung tinju, melengkapi foto yang menampilkan dirinya ketika sudah tiba di Paris. Ia juga mengunggah kabar ini di Insta Story akun Instagram-nya dengan keterangan, “kamu harus melakukannya!!”

Snoop Dogg bagikan fotonya menjelang Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024. Foto: X/@SnoopDogg

Meski begitu, pembawa obor Olimpiade Paris 2024 terakhir, yang akan mengambil api dari Snoop Dogg dan menyalakan kuali Olimpiade pada malam upacara pembukaan, masih belum diumumkan.

Snoop Dogg Jadi Koresponden Khusus Olimpiade Paris NBC

Tidak hanya menjadi pembawa obor, rapper yang juga produser lagu 52 tahun tersebut akan turut serta menjadi bagain dari koresponden khusus olimpiade untuk NBC. Ia akan membantu salah satu kanal berita terbesar tersebut untuk meliput keberlangsungan acara Olimpiade Musim Panas ini.

“Megastar global akan berada di lokasi di Paris untuk memberikan laporan rutin untuk Olympic Primetime Show mulai 26 Juli 2024, di NBC dan Peacock,” kata NBC dalam siaran persnya, dilansir dari People.

“Saya tumbuh besar dengan menonton Olimpiade dan sangat senang melihat para atlet luar biasa membawa prestasi terbaik mereka ke Paris,” ucap Snoop Dogg dalam sebuah pernyataan. “Ini adalah perayaan keterampilan, dedikasi, dan upaya mengejar kehebatan."

Dirinya ditugaskan untuk menjelajahi landmark ikonik Paris, menghadiri kompetisi dan acara olimpiade, serta menyambangi para atlet, teman, dan keluarga mereka untuk kepentingan peliputan. Tidak sendirian, Snoop Dogg akan melakukan semua agenda itu bersama pembawa acara Olimpiade NBC Mike Tirico di berbagai acara sepanjang kompetisi internasional tersebut berlangsung.

