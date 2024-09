Ini 8 Aplikasi Menonton Film Legal yang Punya Banyak Koleksi Film

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menonton film kini telah menjadi salah satu hiburan yang paling digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, cara menikmati film pun mengalami transformasi yang signifikan. Contohnya, saat ini masyarakat bisa menonton film melalui aplikasi streaming film di gadget masing-masing.

Ada banyak layanan streaming film yang dapat digunakan untuk menonton film secara legal. Aplikasi nonton film legal ini selalu menyajikan berbagai koleksi film terbaru dan eksklusif untuk para penggunanya. Selain itu, aplikasi-aplikasi ini juga memberikan kemudahan akses untuk menonton berbagai genre film kapan pun dan di mana pun, dengan berbagai fitur pendukungnya.

Baca juga: Cara Mematikan Update Aplikasi secara Otomatis di Play Store

Berikut ini 8 aplikasi nonton film legal yang dapat menjadi pilihan untuk mengakses berbagai karya film.



1. Netflix

Salah satu aplikasi nonton film legal yang banyak digunakan adalah Netflix. Platform on demand asal Amerika Serikat ini memiliki banyak koleksi film terbaru, mulai dari film Korea, Hollywood, Bollywood, Asia, hingga Indonesia. Selain itu, Netflix juga kerap merilis film-film original yang tidak ada di platform lain. Beberapa film populer di Netflix adalah The Union, Untold: The Murder of Air McNair, The Emoji Movie, dan Incoming.



2. Viu

Viu adalah situs streaming over-the-top (OTT) yang berasal dari Hong Kong. Aplikasi yang identik dengan warna kuning ini menyediakan berbagai jenis tayangan. Mulai dari film, drama, hingga variety show dari banyak negara, seperti Indonesia, Jepang, Korea, dan Thailand. Beberapa film di aplikasi Viu adalah The Childe, The Divine Fury, Emergency Declaration, dan Critical Eleven.

Meski identik dengan film-film rilisan rumah produksi Marvel, Pixar, Disney, dan 20th Century, aplikasi streaming yang satu ini juga menyediakan berbagai koleksi film Asia, seperti dari Indonesia, Korea, dan Jepang. Beberapa film populer yang ada di Disney+ Hotstar adalah Hamilton, Luca, Raya and The Last Dragon, dan lain-lain.

Logo Disney+ Hotstar.

4. iQIYI

Bagi Anda yang menyukai film-film China, iQIYI adalah aplikasi nonton film legal yang cocok untuk dikunjungi. Pasalnya, aplikasi yang bermarkas di Beijing ini memiliki banyak koleksi film, drama, hingga variety show China.

Selain itu, ada juga sejumlah film dan drama Korea yang dapat disaksikan di aplikasi ini. Seperti Midnight Runners, On Your Wedding Day, dan Dr. Cheon. Ada juga beberapa koleksi anime Jepang, seperti One Piece, Demon Slayer, Jujutsun Kaisen, dan Attack on Titan.



5. Prime Video

Aplikasi yang satu ini menyajikan berbagai serial, film, dan olahraga dari berbagai negara. Tak hanya itu, Prime Video juga memiliki akses untuk mendapatkan konten-konten dari Amazon Originals, seperti The Rings of Power dan The Consultant.

Selain film Hollywood dan drama Asia, Prime Video juga menyajikan film-film terbaru Indonesia. Di antaranya adalah Miracle in Cell No. 7, Qodrat, Srimulat, hingga KKN di Desa Penari versi extended.



6. Vidio

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Aplikasi Vidio menyediakan banyak film dari berbagai negara, mulai dari film lokal, Hollywood, hingga Asia seperti Korea, China, dan Thailand. Selain itu, Vidio juga memiliki seri original tersendiri yang tidak ada di platform lain.

Tak sampai disitu, aplikasi streaming ini juga memungkinkan penggunanya untuk menonton acara-acara lain. Seperti sinetron televisi, animasi, live concert dari artis ternama, siaran pertandingan bola basket, sepak bola, dan masih banyak yang lainnya.



7. Viki

Aplikasi asal California, Amerika Serikat ini menyajikan banyak film dan drama yang dapat diakses secara legal, mulai dari gratis hingga berlangganan. Namun, aplikasi ini hanya menyajikan subtitle atau terjemah dalam bahasa Inggris untuk film dan dramanya.

Film-film dan drama yang tayang di Viki umumnya berasal dari Korea, Jepang, China, Taiwan, dan Thailand. Adapun beberapa film yang tayang di aplikasi ini, adalah The Fate of Swordsman, 2037, The Roundup, dan Special Delivery.



8. HBO Go

Aplikasi nonton film legal yang selanjutnya adalah HBO Go. Melalui aplikasi ini, Anda dapat menikmati tayangan dari HBO Original, HBO Asia Original, Hollywood, hingga film-film populer lainnya.

Beberapa film yang tayang di aplikasi ini adalah Jurassic World Dominion, Wonka, Godzilla x Kong: The New Empire, Unseen, dan House Party. Adapun untuk menikmati fitur eksklusif, Anda perlu harga berlangganan HBO Go mulai dari Rp 60.000 per bulan dengan akses gratis selama 7 hari bagi pengguna baru.

RADEN PUTRI | ANDIKA DWI, berkontribusi dalam artikel ini.

Pilihan Editor: 8 Aplikasi Nonton Drama Korea Terbaik dan Legal 2023