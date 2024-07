Berbusana seperti Deadpool, Mengenal Blake Lively

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Blake Lively telah menghadiri pemutaran perdana film Deadpool & Wolverine di New York, Amerika Serikat, pada Senin, 22 Juli 2024, waktu setempat. Ia memberikan dukungan kepada suaminya, Ryan Reynolds, yang membintangi film tersebut bersama Hugh Jackman.

Laporan People, dikutip Antara, Blake Lively menghadiri acara bersama sahabatnya, model Gigi Hadid. Mereka memakai kostum ala Deadpool & Wolverine. Lively datang memakai pakaian pas badan lengan panjang merah marun dengan tas tangan hitam.

Profil Blake Lively

Blake Ellender Lively, lahir dengan nama Blake Ellender Brown di Los Angeles, California, pada 25 Agustus 1987. Dia anak bungsu dari pasangan Elaine Lively dan Ernie Lively. Ayahnya adalah seorang aktor dan sutradara, ibunya bekerja sebagai pencari bakat.

Dikutip dari Biography, meski awalnya tidak berminat dengan dunia akting, Blake akhirnya mau mencoba berkat dorongan dari kakaknya, Eric. Pada 2005, saat masih berusia 17 tahun dan berstatus siswa SMA, Blake mendapat peran pertama sebagai Bridget dalam film The Sisterhood of the Traveling Pants. Film ini membuatnya mendapat nominasi Teen Choice Award sebagai Breakout Movie Star.

Setelah lulus SMA, Blake melanjutkan karier aktingnya membintangi film komedi Accepted pada 2006. Namun, peran yang benar-benar mengangkat namanya adalah Serena van der Woodsen dalam serial drama remaja Gossip Girl yang tayang pada 2007.

Dia memenangkan Teen Choice Award 2008 untuk kategori TV Actress dan TV Breakout Star berkat perannya dalam serial ini. Gossip Girl berakhir setelah menayangkan episode terakhirnya, pada 2012.

Setelah kesuksesan Gossip Girl, Blake terus menapaki kariernya di dunia film. Pada 2010, ia tampil dalam film thriller kriminal The Town yang disutradarai oleh Ben Affleck. Pada 2011, Blake membintangi film Green Lantern bersama Ryan Reynolds. Film-film lain yang menonjol dalam karier Blake termasuk The Age of Adaline (2015), The Shallows (2016), dan A Simple Favor (2017). Dia juga membintangi film drama aksi The Rhythm Section pada 2020.

