Alien: Romulus Salip Deadpool & Wolverine di Puncak Box Office

TEMPO.CO, Jakarta - Seri ketujuh dari waralaba Alien, Alien: Romulus berhasil mengamankan posisi teratas di box office yang telah diduduki oleh Deadpool & Wolverine selama tiga pekan terakhir. Film arahan Fede Alvarez ini sukses menjadi film rating R (Restricted) dengan pendapatan tertinggi usai satu pekan penayangannya.

Capaian film terbaru Marvel yang dibintangi Ryan Reynolds dan Hugh Jackman itu dilangkahi oleh film fiksi ilmiah/horor-thriller, Alien: Romulus yang meraup 41,5 juta dolar pada akhir pekan pembukaan domestiknya, dan dengan pendapatan internasional sebesar 66,7 juta dolar, Alien: Romulus meraup 108,2 juta dolar di seluruh dunia atau sekitar Rp 1,678 triliun. Ini merupakan film terbaru dalam waralaba Alien yang diiawali dengan film Alien pada 1979. Empat sekuel lainnya kemudian menyusul film yang dibintangi Sigourney Weaver itu.

Sekilas tentang Alien: Romulus

Berlatar antara peristiwa Alien tahun 1979 dan sekuelnya Aliens tahun 1986, Alien: Romulus mengikuti sekelompok penjajah luar angkasa muda yang mengais-ngais bagian terdalam stasiun luar angkasa terbengkalai hanya untuk berhadapan langsung dengan bentuk kehidupan lain yang paling mengerikan di alam semesta. Film yang dibintangi Cailee Spaeny, David Jonsson, dan Archie Renaux ini menerima sambutan hangat dari para kritikus dan disetujui oleh para penonton hingga berhasil menerima ulasan positif dan penilaian sebesar 7,5 dari 10 dari laman IMDb dan 81 persen tomatometer dari Rotten Tomatoes sejauh ini.

Alien: Romulus. Dok. 20th Century Studios

Sutradara film asli, Ridley Scott memberikan dukungan penuh untuk film terbaru Fede Alvarez itu dengan memujinya sebagai film yang luar biasa. Menanggapi hal ini, Alvarez mengutarakan apresiasinya.

"Bagi saya, rasanya seperti... Keluarga saya tahu bahwa itu adalah salah satu momen terbaik dalam hidup saya untuk memiliki seorang guru seperti dia, yang sangat saya kagumi, bahkan untuk menonton film yang saya buat," kata Alvarez di DGA Latino Summit Oktober lalu, dilansir dari Entertainment Weekly. "Tetapi khususnya sesuatu seperti ini... dan berbicara kepada saya selama satu jam tentang apa yang dia sukai dari film itu. Salah satu pujian terbaik yang dia katakan adalah, 'Dialognya bagus. Apakah Anda penulisnya?' Ya!"

Kejayaan Disney Terus Berlanjut

Sebelumnya, Deadpool & Wolverine berhasil menjadi film ke-31 milik Walt Disney Studios yang berhasil melampaui 1 miliar dolar di box office global, dan merupakan film ke-11 yang berhasil melakukannya di Marvel Cinematic Universe. Kingdom of the Planets of the Apes juga memanen kesuksesannya pada Mei, dilanjutkan dengan film Inside Out 2 milik Pixar yang meraup keuntungan hingga 1,596 miliar dolar atau sekitar Rp 2,5 triliun sejak penayangan di Juni dan masih menjadi film nomor satu paling laris selama 2024.

Kesuksesan Alien: Romulus menambahkan daftar panjang kesuksesan Disney, khususnya di tahun ini. Film ini juga diprediksikan akan terus menguasai layar lebar di sepanjang Agustus. Kedua film lain yang akan bertarung di akhir tahun ini adalah Moana 2 pada November dan Mufasa: The Lion King pada Desember.

Berdasarkan laporan Daily Mail, film lainnya yang saat ini masih menempati posisi lima teratas setelah Alien: Romulus dan Deadpool & Wolverine adalah It Ends with Us yang digarap dan dibintangi oleh Blake Lively, Twisters dengan capaian pendapatan sebesar 9,8 juta dolar pada minggu kelima perilisannya, dan Coraline yang dirilis ulang dalam rangka perayaan 15 tahun sejak penayangan pertamanya.

