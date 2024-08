NSYNC Tembus Billboard Top 100 Berkat Lagu Bye Bye Bye di Deadpool & Wolverine

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NSYNC kembali menduduki tangga lagu Billboard. Pencapaian ini tak lepas dari lagu hits mereka "Bye Bye Bye" yang menjadi pembuka film Deadpool & Wolverine.

Menurut laporan Billboard, "Bye Bye Bye" berhasil naik ke posisi No. 8 di tangga lagu Global Excl. US. Minggu lalu lagu tersebut berada di posisi No, 16. Lagu tersebut saat ini berada di posisi No. 45 Billboard Hot 100, yang mencakup lagu-lagu yang diputar di Amerika Serikat.

Selain lagu "Bye Bye Bye," lagu lain dari film itu yang posisinya naik dalam tanggal lagu Global Excl. US adalah "Iris" dari Goo Goo Dolls. Jumlah streaming Lagu soundtrack City of Angels itu meningkat 23 persen di selutuh dunia setelah ditampilkan dalam film Deadpool & Wolverine.

Satu lagu lainnya yang ditampilkan dalam film tersebut dan debut di tangga lagu global minggu lalu adalah “Like A Prayer” Madonna. Bahkan sejak lagu itu ditampilkan dalam trailer resmi Deadpool & Wolverine, menghasilkan peningkatan streaming global sebesar 49% pada April 2024.

Kesuksesan Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine juga telah meraih kesuksesan luar biasa. Film tersebut berhasil memuncaki box office selama tiga minggu berturut-turut. Menurut Variety, film tersebut telah meraup sebesar US$494,3 juta atau sekitar Rp 7,7 triliun di Amerika Serikat dan lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun lebih di seluruh dunia pada minggu ketiga setelah dirilis.

Saat pemutaran perdana film tersebut beberapa waktu lalu, keempat anggota NSYNC, JC Chasez, Lance Bass, Chriss Kirkpatrick, dan Joey Fatone nampak hadir. Sementara Justin Timberlake tidak hadir karena saat itu sedang tur konser di Eropa.

Momen tersebut pun diabadikan melalui unggahan di laman media sosial Ryan Reynolds. Aktor 47 tahun itu juga mengungkapkan apresiasinya kepada grup yang populer di tahun 90-an.

Menurutnya, mereka memiliki andil besar dalam membuat salah satu adegan Deadpool & Wolverine menjadi adegan favoritnya sepanjang masa. "Tidak cukup berterima kasih kepada mereka atas kebaikan, bakat, dan persahabatan mereka," tulisnya di media sosial.

Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih kepada Justin Timberlake yang absen saat itu. "Justin Timberlake tidak ada dalam foto tetapi tetap diapresiasi," ujarnya.

Dance Bye Bye Bye

Bagi yang sudah menonton film Deadpool & Wolverine atau cuplikannya, adegan Deadpool menari dengan lagu "Bye Bye Bye" seolah mengingkatkan kembali dengan lagu-lagu 90-an.

Namun adegan itu bukan dilakukan oleh Ryan Reynolds, melainkan dilakukan oleh penari profesional dan koreografer, Nick Pauley. Dalam adegan itu, Nick mengenakan kostum Deadpool menari sambil mengalahkan sekelompok penjaga Time Variance Authority yang berusaha menangkap karakter utama.

"Dia melakukan banyak gerakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh *NSYNC. Saya akan tetap mengagumi bakat Nick Pauley. Saya akan sangat mengagumi bakatnya di sana dan berterima kasih kepadanya atas kontribusi dan jasanya," kata Ryan.

PEOPLE | BILLBOARD

