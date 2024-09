Kevin Bacon dan Kyra Sedgwick 36 Tahun Bersama, Rayakan dengan Duet Romantis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hollywood, yang kerap diwarnai dengan berita perpisahan selebriti, kali ini dikejutkan dengan kabar dari pasangan Kevin Bacon dan Kyra Sedgwick. Pada Rabu, 4 September 2024, mereka merayakan ulang tahun pernikahan ke-36 dengan cara yang manis: Menyanyikan lagu bersama dalam sebuah video yang diunggah di Instagram. Video tersebut menampilkan keduanya melantunkan lagu ‘Jackson’ dari Johnny Cash dan June Carter.

Duet Romantis Kevin Bacon-Kyra Sedgwick Rayakan 3 Dekade

Video tersebut dibuka dengan Kyra yang sedang merias diri di depan cermin. Kevin kemudian masuk dengan gitar di tangan, memulai duet dengan istrinya. Kevin, dengan santai mengganti lirik asli lagu ‘Jackson’ dan bernyanyi "I like relaxing / my favorite thing to do / I like relaxing / when I relax with you." Sambil bercanda dan tersenyum, mereka melanjutkan duet, hingga Kyra ikut menyanyikan bagian lirik yang telah diubah menjadi, "We like relaxing / hope you're relaxing too."

Setelah selesai bernyanyi, keduanya mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan satu sama lain, lalu menutup video dengan kecupan mesra, merayakan tiga dekade kebersamaan mereka, "36 years with my love (36 tahun bersama cinta sejatiku) @kyrasedgwickofficial," tulis Kevin dalam keterangan unggahannya. “Here’s to forever of relaxin’ with you (Semoga selamanya bersantai denganmu)”.

Reaksi positif pun membanjiri unggahan tersebut. Seorang penggemar menulis, "Pasangan terbaik sepanjang masa. Semoga terus bersama hingga akhir hayat”. Ada juga penggemar yang menulis, “Pasangan Hollywood yang paling menggemaskan,” serta banyak juga yang memuji dan mendoakan kisah cinta keduanya.

Tak hanya itu, dua jam kemudian pasangan ini kembali mengunggah video manis yang menampilkan foto-foto kenangan mereka diiringi lagu Paramore, ‘Still Into You’. Video tersebut mengabadikan perjalanan cinta mereka selama beberapa dekade, dari awal pertemuan hingga sekarang. "I'm still (so) into you. (Aku masih sangat mencintaimu," tulis Kyra dalam keterangan unggahannya.

Perjalanan Cinta Berawal dari Set Film

Kisah cinta Kevin Bacon dan Kyra Sedgwick dimulai pada 1987 di lokasi syuting film Lemon Sky. Kevin, yang langsung tertarik pada Kyra, berusaha keras untuk mendekatinya. Pada wawancara dengan Conan O’Brien pada 2012, Kyra mengungkapkan bahwa Kevin bahkan pernah mengundang seluruh kru makan malam hanya agar bisa bertemu dengannya. Kyra mengungkapkan, “Awalnya aku tidak yakin dengannya. Tapi setelah beberapa pertemuan, dia berhasil membuatku tertarik.”

Pasangan ini bertunangan pada Desember 1987, hanya beberapa bulan setelah mereka mulai berkencan. Kyra mengenang bahwa dia merasa ada dorongan yang kuat untuk menikah dengan Kevin. “Aku merasa ada urgensi untuk menikah. Rasanya seperti ini adalah takdir,” ujar Kyra kepada Vulture pada 2019. “Dia adalah jodohku. Aku tahu itu sejak awal,” tuturnya melanjutkan.

Seiring berjalannya waktu, cinta mereka terus tumbuh, kehidupan rumah tangga Bacon dan Sedgwick bukanlah sekadar romansa Hollywood. Mereka telah berbagi suka dan duka, termasuk membesarkan dua anak mereka yang beranjak dewasa, Travis berusia 35 tahun dan Sosie berusia 32 tahun. Keluarga ini tetap solid, bahkan di tengah ketenaran mereka di industri hiburan. Kevin juga dikenal sering menunjukkan kasih sayangnya kepada Kyra di media sosial.

Kevin baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-59 istrinya pada 19 Agustus lalu dengan mengunggah foto masa kecil Kyra dan pesan cinta yang ditulis istrinya. "Dia menaruh catatan ini di penggiling kopi karena dia tahu ini adalah hal pertama yang akan kucari setiap pagi," ujar Kevin dalam video tersebut.

"Happy birthday @kyrasedgwickofficial. I love you sooooo. (Selamat ulang tahun @kyrasedgwickofficial. Aku sangat mencintaimu!)," tulis Kevin dalam keterangan unggahannya. Dengan berbagai tantangan yang telah mereka lalui, Kevin dan Kyra menjadi contoh pasangan yang setia, tak hanya kepada satu sama lain, tapi juga dengan nilai-nilai cinta yang mereka yakini.

