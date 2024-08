Sukses Besar, Deadpool & Wolverine Raup Pendapatan Rp 16 Triliun di Box Office Global

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Deadpool & Wolverine berhasil meraup total pendapatan mencapai US$ 1,029 miliar atau sekitar Rp 16 triliun di box office global. Pencapaian ini menjadikannya film kedua yang berhasil menembus angka tersebut pada tahun 2024, setelah Inside Out 2 dari Disney Pixar yang meraih US$ 1,558 miliar atau sekitar Rp 24,8 triliun.

Menurut laporan Deadline pada 11 Agustus 2024, film yang disutradarai oleh Shawn Levy ini mengumpulkan US$ 535,2 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun dari pasar internasional dan US$ 494,3 juta atau sekitar Rp 7,8 triliun dari pasar domestik Amerika Utara. Total pendapatan ini sejak tayang perdana pada 24 Juli lalu menunjukkan kesuksesan luar biasa dari film yang dibintangi Ryan Reynolds dan Hugh Jackman itu.

Deadpool & Wolverine kini menjadi film ke-31 dari Disney dan ke-11 dari Marvel Cinematic Universe (MCU) yang berhasil mencapai pendapatan US$ 1 miliar. Ini juga menandai kembalinya MCU ke jalur kemenangan setelah beberapa film terbaru yang kurang memuaskan seperti Eternals dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Deadpool & Wolverine juga menjadi film MCU kedua yang berhasil melampaui US$ 1 miliar sejak Avengers: Endgame. Laporan tambahan dari Deadline pada 8 Agustus 2024 mengungkapkan bahwa film ini bahkan melampaui Captain Marvel sebagai film MCU terlaris ke-8 sepanjang masa dan Deadpool 2 sebagai film berperingkat R terlaris ketiga di luar negeri.

Sinopsis Singkat Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine menghadirkan Ryan Reynolds dan Hugh Jackman sebagai pemeran utama, dengan kehadiran aktor-aktor kejutan seperti Jon Favreau, Henry Cavill, Chris Evans, Dafne Keen, Jennifer Garner, Wesley Snipes, dan Channing Tatum. Naskah film ini dikerjakan oleh Ryan Reynolds bersama Rhett Reese, Paul Wernick, dan Zeb Wells, yang sebelumnya juga menulis naskah untuk Deadpool (2016) dan Deadpool 2 (2018).

Baca juga: Alasan Blake Lively Pakai Gaun Britney Spears di Premiere Film It Ends with Us

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film ini mengikuti kisah Wade Wilson yang terpaksa kembali sebagai Deadpool setelah sekelompok anggota TVA menangkapnya. Bersama Wolverine, yang awalnya enggan terlibat, Wade harus berjuang untuk menyelamatkan dunia dan meyakinkan Wolverine untuk bergabung dalam misi tersebut. Terinspirasi oleh film-film lawas seperti Midnight Run dan 48 Hours, film ini menawarkan petualangan seru dengan dua sosok yang sering bertolak belakang namun harus bekerja sama untuk mencapai tujuan.

DEADLINE | VARIETY

Pilihan Editor: Totalitas untuk Film Deadpool & Wolverine, Henry Cavill Sampai Mual