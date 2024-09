8 Film dan Serial Terbaru Tayang di Prime Video pada September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video menghadirkan sejumlah film dan serial terbaru yang tayang di sepanjang September 2024. Mulai dari cerita 4 dokter koas dalam Sekotengs, perjalanan terakhir Jeremy Clarkson, Richard Hammond, dan James May dalam The Grand Tour: One For The Road, hingga cerita unit tempur rahasia yang melakukan misi berani melawan Nazi dalam The Ministry of Ungentlemanly Warfare.



Berikut daftar film dan serial terbaru Prime Video yang tayang September 2024:

1. Call Me Bae (6 September)



Turun kasta dari seorang pewaris kekayaan menjadi pekerja, Bella ‘Bae’ Chowdhary, diperankan oleh Ananya Panday, menyadari bahwa asetnya yang paling bernilai bukanlah berlian tetapi kecerdikan dan gaya busananya. Meskipun tidak punya uang, namun ia menolak untuk menyerah. Dia bergabung dengan sebuah redaksi di Mumbai, bertemu dengan pria idaman, para sahabat, dan dirinya yang lebih baik, selagi menguak berita besar.



2. The Grand Tour: One For The Road (13 September)

The Grand Tour: One For The Road. Dok. Prime Video

Dalam The Grand Tour: One For The Road, Jeremy Clarkson, Richard Hammond, dan James May mengabaikan instruksi dari Tuan Wilman dan pergi ke Zimbabwe dengan tiga mobil yang selalu ingin mereka miliki, yaitu Lancia Montecarlo, Ford Capri 3 liter, dan Triumph Stag. Mereka memulai perjalanan darat yang menakjubkan dengan melalui lanskap yang indah dan terkadang menantang, yang berujung ke akhir yang emosional di sebuah pulau yang familiar.



3. Sekotengs (26 September)



Lika-liku perjalanan empat pria tampan dalam mengejar cita-cita mereka menjadi dokter dipenuhi dengan berbagai kekonyolan dan hal-hal kocak lainnya.



4. The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (19 September)



Unit tempur rahasia yang beranggotakan para penyusup dan pemberontak melakukan misi berani melawan Nazi, yang pada akhirnya mengubah arah Perang Dunia II dan menjadi pelopor bagi operasi rahasia modern.



5. Killer Heat (26 September)



Di sebuah pulau terpencil di Yunani, saudara kembar (Madden) terjebak dalam cinta segitiga yang penuh kekerasan. Seorang detektif rusak yang dikenal sebagai “The Jealousy Man” (Gordon-Levitt) dibawa untuk menyelidiki kasus ini. Killer Heat adalah film drama misteri kriminal Amerika yang disutradarai oleh Philippe Lacôte dan diproduseri oleh Brad Weston, film ini diangkat dari cerita pendek “The Jealousy Man” karya Jo Nesbø. Film ini dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, dan Richard Madden.



6. Previously Saved Version (26 September)

Previously Saved Version. Dok. Netflix

Berlatar tahun 2200 Masehi, kisah ini terjadi di masa depan di mana manusia telah bermigrasi ke luar angkasa dan teknologi canggih memungkinkan manipulasi ingatan. Naoki dan Mayumi tinggal di sebuah hunian mewah yang melayang di luar angkasa. Dari luar, mereka tampak sebagai pasangan sempurna yang dipuja banyak orang. Mayumi menikmati hobi membuat keramik, sementara Naoki sibuk dengan risetnya.

Mereka adalah pasangan yang tampak harmonis, menikmati musik, memasak, dan makan bersama di ruang makan. Namun, di balik semua itu, tersembunyi perasaan cinta yang sudah berbelok bagi Naoki. Ia merasakan kebencian karena merasa cinta Mayumi telah berubah dari yang dulu, dan Naoki berulang kali mengubah Mayumi menjadi android untuk mengejar fantasi cintanya yang sempurna. Romansa penuh ketegangan ini menggambarkan bentuk cinta yang menyimpang, yang mungkin akan menjadi kenyataan di masa depan.



7. No Gain No Love

Pemain drama No Gain No Love, Shin Min Ah, Kim Young Dae, Lee Sang Yi, dan Han Ji Hyeon. Dok. Prime Video

Son Hae Yeong yang diperankan oleh Shin Mina selalu tidak beruntung dalam hal urusan keluarga, cinta, atau pekerjaan. Untuk mengubah nasibnya, Hae Yeong memutuskan untuk melakukan pernikahan palsu dengan pegawai toserba di lingkungannya, Kim Ji Uk, yang diperankan oleh Kim Young Dae demi mendapatkan promosi yang diidamkannya. Kim Ji Uk dikenal sebagai warga teladan di lingkungannya dan bekerja pada shift malam di toserba. Sebagai pahlawan lokal yang tidak bisa mengabaikan orang lain yang membutuhkan, dia setuju dengan usulan konyol Hae Yeong untuk menjadi pengantin pria dalam pernikahan palsu tersebut.

Selain itu, serial ini menampilkan aktor pendukung Lee Sang Yi sebagai chaebol generasi ketiga bernama Bok Gyu Hyun yang merupakan CEO perusahaan tempat Hae-yeong bekerja, serta Han Ji Hyeon yang berperan sebagai Nam Ja Yeon, penulis novel web R-rated populer sekaligus teman terdekatnya, Hae Yeong, yang juga tinggal bersamanya. No Gain No Love tayang setiap Senin dan Selasa setiap minggunya, mulai 26 Agustus 2024.



8. The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2

Charlie Vickers sebagai Sauron dalam poster The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2. Dok. Prime Video

Musim kedua The Rings of Power memperlihatkan kembalinya Sauron. Diusir oleh Galadriel, tanpa pasukan atau sekutu, sang Pangeran Kegelapan yang telah bangkit kini harus mengandalkan kecerdikannya sendiri untuk membangun kembali kekuatannya dan mengawasi pembuatan Cincin Kekuasaan – yang akan memungkinkannya untuk mengikat semua orang di Bumi Tengah pada niat jahatnya.

Berangkat dari skala dan ambisi Musim Pertama yang epik, musim baru serial ini akan menjerumuskan karakter-karakter yang paling dicintai dan paling rentan ke dalam kegelapan, menantang masing-masing karakter untuk menemukan tempat mereka di dunia yang berada di ambang bencana. Baik itu peri dan kurcaci, Orc dan manusia, penyihir dan Harfoot, ketika persahabatan mulai renggang dan kerajaan mulai retak, kekuatan baik akan berjuang dengan lebih gagah berani untuk mempertahankan apa yang paling penting bagi mereka, yaitu satu sama lain.

Musim Kedua dari The Lord of the Rings: The Rings of Power, dengan episode baru yang tayang setiap minggu hingga akhir musim yang menegangkan pada 3 Oktober 2024.

