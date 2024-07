Hyeri akan Membintangi Drama Misteri Terbaru Friendly Rivarly

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hyeri dikabarkan akan membintangi drama terbaru bertajuk Friendly Rivarly. Drama bergenre misteri yang dijadwalkan akan tayang pada 2025 mendatang tersebut merupakan adaptasi dari webtoon GL (Girl’s Love) populer karya Song Chae Yoon berjudul sama.

Menurut agensi Creative Group ING, anggota grup K-Poop Girl's Day itu akan mengambil peran utama dalam serial original keluaran TVING tersebut. “Hyeri secara positif meninjau tawaran untuk membintangi Friendly Rivalry,” ujar agensi pada Rabu 17 Juli 2024.

Sekilas Tentang Drama Friendly Rivalry

Drama Friendly Rivarly yang ditulis oleh Kim Tae Hee dan Min Ye Ji, adalah drama thriller misteri. Ceritanya tentang persaingan berdarah antara Yoo Jae Yi, seorang siswa sekolah menengah yang tampaknya sempurna, dan Woo Seul Gi, seorang siswa pindahan yang naif.

Di awal, keduanya bertemu dan berhasil menjadi sahabat baik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hubungan di antara keduanya secara bertahap berjarak setelah masing-masing dari mereka mulai menampakkan ambisi dan kegilaan dalam bersaing untuk menjadi siswa nomor satu di sekolah.

Seperti dilansir dari laman Soompi. Hyeri akan memerankan karakter Yoo Jae Yi, siswa dari keluarga istimewa. Tidak hanya itu, dia memiliki penampilan fisik menarik dan IQ yang tinggi. Jae Yi termasuk siswa menonjol secara akademis bahkan di sekolah yang dipenuhi dengan siswa pintar. Sadar memiliki kelebihan, dia pun mahir dalam memanipulasi situasi.

Titik perubahan dalam hidupnya terjadi ketika ia bertemu dengan si anak baru, Woo Seul Gi, yang membuatnya terlibat dalam hubungan dengan dinamika yang tidak biasa. Membuat garis persahabatan dan obsesi di antara keduanya menjadi kabur.

Drama pertama dalam tiga tahun terakhir

Friendly Rivarly akan menjadi drama pertama Hyeri dalam tiga tahun terakhir, sejak dia membintangi May I Help You pada tahun 2022. Sebelumnya, Hyeri lebih dikenal dengan karakter-karakter yang berani dan bersemangat, seperti drama Moonshine, My Roommate Is a Gumiho, Miss Lee, Two Cops, hingga karakter ikoniknya dalam Reply 1988. Namun, pada proyek dramanya tersebut, ia diperkirakan akan berubah menjadi karakter misterius yang menyembunyikan jati dirinya di balik topeng yang sempurna.

Mantan kekasih Ryu Jun Yeol itu, baru menuntaskan perannya sebagai Pil Seon dalam film Victory, seorang pemandu sorak Sekolah Menengah Komersiah Geoje dengan gaya eksentrik khas 2000-an. Dia tampil dengan gaya yang ceria, mengenakan pakaian bergaya oversized khas dan rambut fringed shag, yang terkesan berantakan namun tetap keren dengan poni pendek. Film besutan sutradara Pak Beom Soo ini sudah tayang di bioskop Korea pada Ahad kemarin, 14 Juli 2024, namun belum ada keterangan lanjutan mengenai rencana penayangan di skala internasional.

