Bisa Foto Berdua, Tiket Fan Meeting Seo In Guk di Jakarta Mulai Rp 1 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Seo In Guk akan menggelar fan meeting di Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Acara bertajuk Seo In Guk - 1st Fan Meeting in Jakarta itu akan berlangsung di Ciputra Artpreneur pukul 20.00 WIB.

Banyak Bagus Entertainment selaku promotor baru saja mengumumkan keuntungan atau benefit tambahan yang berlaku untuk seluruh kategori tiket fan meeting Seo In Guk di Jakarta. Setiap pemegang tiket bisa mendapatkan kesempatan langka untuk foto berdua atau 1:1 dengan Seo In Guk. Hanya akan ada empat orang beruntung, dengan pembagian masing-masing kategori satu orang.

"Satu orang yang beruntung dari setiap kategori tiket akan dipilih secara acak untuk berfoto 1:1 bersama Seo In Guk! Semua pemegang tiket berhak, dan 4 pemenang yang beruntung akan diumumkan pada tanggal 30 Juli melalui email," tulis Banyak Bagus Entertainment di Instagram pada Rabu, 17 Juli 2024.

Seo In Guk Tak Sabar Bertemu Fans di Indonesia

Seo In Guk mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk bertemu dengan para fans di Indonesia. Bintang Doom at Your Service itu mengungkapkan itu dalam video singkat yang dibagikan oleh promotor pada Selasa, 16 Juli 2024.

"Sangat bersemangat dan gembira bertemu dengan Heartriders Indonesia! Saya telah mengerahkan seluruh upaya saya untuk bersiap bertemu dengan Anda semua. Jadi tolong tetap bersemangat. Semoga dapat bertemu kalian semua di sana dan pastikan beli tiketnya," kata aktor Korea 36 tahun itu.

Harga Tiket Fan Meeting Seo In Guk di Jakarta

Penjualan tiket fan meeting Seo In Guk di Jakarta sudah dibuka sejak Jumat, 5 Juli 2024 pukul 10.00 WIB di www.livepass.asia. Tersedia empat kategori tiket dengan beragam benefit berbeda. Berikut daftar harga tiket fan meeting Seo In Guk di Jakarta.

VVIP - RP 2.750.000

1:1 photo (1 orang)

Soundcheck

Hi-bye

Group photo 10:1

Signed Poster (60 orang)

Poster

Platinum - Rp 2.400.000

1:1 photo (1 orang)

Soundcheck (300 orang)

Hi-bye

Group photo 10:1 (150 orang)

Signed Poster (40 orang)

Poster

Gold - Rp 2.000.000

1:1 photo (1 orang)

Hi-bye

Signed Poster (20 orang)

Poster

Silver - Rp 1.400.000

1:1 photo (1 orang)

Hi-bye

Signed Poster (10 orang)

Poster

Seluruh benefit akan diberikan secara eksklusif kepada penggemar yang membeli tiket dalam periode 5 Juli hingga 5 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB. Pengumuman pemenang yang beruntung dan detail penukaran fan benefit akan dilakukan pada Kamis, 8 Agustus 2024 melalui akun media sosial resmi @banyakbagusentertainment dan email.

Sebelum dikenal sebagai aktor, Seo In Guk memulai kariernya di dunia hiburan sebagai penyanyi setelah menang di acara Superstar K pada 2009. Karier aktingnya dimulai dari drama Love Rain (2012), kemudian berlanjut ke Reply 1997 (2012), Hello Monster (2015), Shopping King Louie (2016), The Smile Has Left Your Eyes (2018), Doom at Your Service (2021), dan Cafe Minamdang (2022).

