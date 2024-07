Song Joong Ki Bakal Dikaruniai Anak Kedua, ini 5 Film yang Pernah Dibintanginya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira datang dari aktor Korea Selatan Song Joong Ki yang telah mengumumkan akan memiliki anak kedua.

Dilansir dari Soompi Pada 8 Juli 2024 lalu , agensi Song Joong Ki, HighZium Studio mengonfirmasi, “Aktor Song Joong Ki akan menjadi ayah dari dua orang anak.”

Baca Juga: 5 Drakor Bertema Olahraga Berpadu Romansa

Song Joong Ki bersama istrinya Katy Louise Saunders melangsungkan pernikahan pada Januari 2023. Tak lama setelah itu, mereka dikaruniai seorang putra pada Juni 2023. Kabar kehamilan kedua Katy telah disebarkan kepada teman dekat dan keluarga mereka dan dirinya saat ini tengah fokus pada perawatan prenatal.

Aktor Song Joong Ki dikenal sebagai aktor yang telah membintangi berbagai judul drama Korea. Ia pernah diisukan menjadi aktor dengan bayaran tinggi. Hal ini juga sejalan dengan perjalanan karirnya yang sudah ditempuh bertahun-tahun. Berikut ini 5 Film yang dibintangi oleh Song Joong Ki:

1. My Name Is Loh Kiwan (2024)

Baca Juga: 4 Drama Korea yang Mengantarkan Park Bo Gum Raih Penghargaan Bergengsi

Dikutip dari Asian Wiki, My Name is Loh Ki-Wan menceritakan perjuangan pembelot Korea Utara yang ingin melarikan diri menuju Belgia bersama ibunya, namun ibunya harus meninggal dalam perjalanan. Ia tiba di Belgia seorang diri dan bersumpah akan menetap di negara itu, dan satu-satunya cara ia harus berusaha untuk mendapatkan status pengungsi dari negara itu. Loh Ki-Wan kemudian bertemu dengan perempuan bernama Mari (Choi Sung-Eun), yang dulunya juga berasal dari Korea Utara. Mari menjadi harapan Kiwan untuk mendapatkan izin tinggal sebagai pengungsi. Mereka dihadapkan pada banyak masalah yang berat untuk bertahan dan mencoba meraih hidup yang lebih baik.

2. Space Sweeper (2021)

Space Sweeper menceritakan kondisi bumi yang semakin kacau membuat manusia harus beradaptasi. Film ini mencerminkan kondisi masa depan tahun 2092 dimana bumi telah kehilangan hutan dan gurun semakin meluas.

Sinar matahari dan tanah yang asam menyebabkan kekeringan menahun hingga tanah gersang dan tanaman pun tak lagi tumbuh. Sekelompok ilmuwan mencoba mencari jalan keluar agar manusia tetap hidup, mereka bekerja sama dengan perusahaan bernama UTS Corporation membangun semacam new orbiting home bagi umat manusia.

3. A Werewolf Boy (2012)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

A Werewolf Boy merupakan film Korea Selatan bergenre romance fantasy yang ditulis dan disutradarai oleh Jo Sung Hee. Film berdurasi 122 menit ini dibintangi Song Jong Ki dan Park Bo Young. Film ini berkisah tentang pertemuan seorang gadis dengan pemuda setengah serigala. Soon Yi (Park Bo Young) yang saat itu mengidap penyakit paru-paru terpaksa mengikuti saran dokter untuk pindah rumah ke daerah pegunungan. Di rumah barunya Soon Yi menemukan seorang manusia serigala di gudang belakang rumah. Awalnya dirinya ketakutan pada manusia itu, namun setelah beberapa lama Soon Yi bersahabat dengan makhluk yang ia temukan.

4. The Battleship Island (2017)

Film ini berkisah seputar sejarah tentang Korea Selatan yang berjuang saat Perang Dunia II. Film ini dibintangi aktor So Ji Sub dan Song Joong Ki. Dikutip dari Asian Wiki ceritanya pada masa era penjajahan Jepang, sekitar 400 orang Korea dipaksa berkerja ke Pulau “Battleship” untuk menambang batu bara. Para prajurit ini mencoba memberontak dan melarikan diri.

Lee Kang-Ok (Hwang Jung-Min) merupakan seorang pemimpin band di Hotel Kyungsung. Gejolak perang dunia membuat Kang Ok merasa tidak aman, ia memutuskan membawa putrinya pergi ke Jepang. Namun, ia malah dibawa ke Pulau Battleship secara paksa dan harus bekerja di sana. Selama bekerja di pulau itu ia berusaha melindungi putrinya dan merencanakan pelarian diri bersama kawan sesama pekerja.

5. Hopeless (2024)

Dikutip dari UCL Film, Hopeless menceritakan perjalanan tokoh Chi-geon yang diperankan oleh Song Joong Ki dan Yeon-gyoo yang diperankan oleh Hong Xa-bin. Film ini menyajikan cerita keluarga yang terjerat masalah ekonomi. Yeon Gyoo terpaksa terjun dalam dunia kejahatan karena ingin membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Ia menemui Chi Geon bos preman untuk bergabung menjadi bagian dari geng.

Keduanya semakin lama memiliki ikatan tak hanya sekedar hubungan bos dan anak buah. Chi Geon memperlakukan Yeon Gyoo seperti adiknya, mulai dari memotong kuku hingga memasakkan makanan. Hopeless berhasil membanjiri penonton dalam membawa cerita yang penuh kekerasan dan keputusasaan akibat hubungan kekeluargaan yang terdistorsi hingga meninggalkan penonton trauma dalam perasaan putus asa yang dirasakan oleh seluruh karakternya, seperti yang tersirat dalam judulnya.

SAVINA RIZKY HAMIDA | MARVELA| VIVIA AGARTA FEBRIATI| ANDIKA DWI

Pilihan editor: Kesan Song Joong Ki Reuni dengan Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun di Queen of Tears