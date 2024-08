Sinopsis Drakor Queen Woo yang Dibintangi Ji Chang Wook dan Jeon Jong Seo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea atau drakor terbaru dijadwalkan akan tayang perdana pada bulan Agustus ini. Salah satu drama yang menarik perhatian dan telah ditunggu-tunggu kehadiran adalah Queen Woo yang dibintangi Jeon Jong Seo dan Ji Chang Wook.

Drama bergenre sejarah, politik, dan aksi ini akan tayang perdana pada 29 Agustus 2024 untuk part pertamanya. Sedangkan part kedua drakor Queen Woo baru akan dirilis pada 12 September mendatang.

Serial drama besutan sutradara Jung Se Kyo ini sebelumnya dikenal dengan judul The Lady Woo. Penggemar drama Korea di Indonesia pun dapat menyaksikan drama ini secara legal melalui platform streaming Viu. Adapun sinopsis drakor Queen Woo yang dibintangi oleh Ji Chang Wook dan Jeon Jong Seo adalah sebagai berikut.



Sinopsis Queen Woo

Drama Korea ini menceritakan tentang kisah seorang wanita bernama Woo Hee yang merupakan Ratu Goguryeo. Namun, krisis terjadi ketika suaminya, raja Goguryeo, meninggal secara tiba-tiba. Woo Hee pun menjadi incaran para pangeran yang ingin mendapatkan tahta dan lima suku penguasa yang ingin lebih banyak kekuasaan.

Hal tersebut membuat Woo Hee menghadapi krisis yang mengancam kelangsungan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Untuk menyelamatkan semua orang, ia memutuskan untuk mengikuti tradisi chisuhon atau pernikahan levirat. Ini merupakan tradisi saat seorang janda menikahi saudara laki-laki dari mendiang suaminya.

Woo Hee lalu berjuang untuk menikahi salah satu adik laki-laki mendiang suaminya dan mengangkat mereka ke atas takhta. Dia juga bertekad untuk menjadi Ratu kedua kalinya. Tetapi, tentu saja rencana Woo Hee tak akan mudah karena harus menyelesaikan semuanya dalam waktu 24 jam.

Dalam poster resmi yang dirilis TVING, Ratu Woo Hee terlihat berada di tengah-tengah perebutan tahta, bersama dengan lima tokoh kunci di sekitarnya. Di sampingnya ada teks yang berbunyi, “Aku memutuskan untuk menjadi Ratu sekali lagi untuk bertahan hidup.” Ekspresi wajah Woo Hee yang tegas menunjukkan tekadnya.

Poster tersebut juga menampilkan Raja Go Nam Moo, pemimpin pengawal kerajaan Moo Gol, pangeran ketiga Go Bal Gi, Perdana Menteri Eul Pa So, dan kepala pelayan Woo Soon. Hubungan rumit di antara para karakter ini meningkatkan rasa penasaran tentang nasib mereka yang saling terkait.



Tentang Drakor Queen Woo

Judul drama: Queen Woo

Dikenal juga dengan judul: The Lady Woo, Empress Woo, Queen Wu, Wang Hu Woo Ssi, Wang Hu U Ssi, U Ssi Wang Hu

Judul asli (hangul):

Genre: Sejarah, Politik, Aksi

Tanggal rilis: 29 Agustus 2024 (Part I), 12 September (Part II)

Tempat tayang: TVING, Viu

Jumlah episode: 8 episode

Durasi per episode: 50 menit

Sutradara: Jung Se Kyo

Penulis: Lee Byung Hak

Rating usia penonton: Remaja di atas usia 15 tahun



Daftar Pemain Queen Woo

Drakor Queen Woo dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Korea Selatan. Berikut daftar pemainnya:

1. Jeon Jong Seo sebagai Woo Hee

2. Kim Mu Yeol sebagai Eul Pa So

3. Ji Chang Wook sebagai Go Nam Moo

4. Jung Yoo Mi sebagai Woo Soon

5. Lee Soo Hyuk sebagai Go Bal Gi

6. Park Ji Hwan sebagai Moo Gol

7. Jeon Bae Soo sebagai Woo So

8. Jo Han Chul sebagai Woo Do

9. Kim Do Yoon sebagai Song Wo

10. Lee Hae Woo sebagai Mo Chi

11. Kang Young Seok sebagai Go Yeon Woo

12. Jeong Jae Kwang sebagai Go Gye Soo

13. Song Jae Rim sebagai Go Pae Eui

14. Park Bo Kyung sebagai Yeon Bi

15. Won Hyun Joon sebagai Noe Eum

16. Bae Gi Beom sebagai Go Baek Go

17. Lee Woo Tae sebagai A Bul Hwa

