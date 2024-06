Fakta-fakta Drama My Youth, Yang Berpotensi Diperankan Song Joong Ki dan Chun Woo Hee

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Song Joong Ki dikabarkan kembali dari hiatus. Ia kemungkinan akan membintangi drama Korea berjudul My Youth. Selain Joong Ki, Chhun Wo Hee juga akan bermain dalam drakor tersebut.

Dilansir dari kpoppost.com, drakor garapan sutradara Lee Sang Yeop ini belum mengumumkan tanggal rilisnya. Meski begitu, My Youth berpotensi dinantikan karena melibatkan pemain dan penulis terkenal. Dilansir dari berbagai sumber, inilah fakta-fakta tentang My Youth:

Kembalinya Song Joong Ki

Aktor terkenal Song Joong Ki diproyeksikan untuk terlibat dalam drama My Youth. Melansir kpoppost, drama ini merupakan proyek sedang dikembangkan oleh agensi High Zium Studio, yang sebelumnya memproduksi drama Vincenzo (2021) dan Through the Darkness (2021). My Youth diprediksi akan menjadi ajang kembalinya Song Joong Ki setelah hiatus selama 2 tahun.

Penampilan Joong Ki disebut-sebut sangat dinantikan para penggemarnya karena aktor itu tak terlihat di layar kaca setelah memiliki bayi laki-laki. Song Joong Ki tampil terakhir kali di drama JTBC 2022 Reborn Rich dan di film Hopeless tahun lalu, disusul di Queen of Tears (2024).

Dibintangi Chun Woo Hee

Usai sukses di dua dramanya, The 8 Show dan The Atypical Family, Chun Woo Hee dikabarkan bergabung di My Youth bersama Song Joong Ki. Hal ini dikonfirmasi agensinya, Blitzway Studios, “(My Youth) adalah salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan (Chun Woo He),”

Dalam drakor itu, ia ditawari untuk berperan menjadi Sung Je Yeon, seorang wanita yang memiliki pekerjaan baik dan hidup tenang. Namun, ketenangan hidupnya berubah ketika ia bertemu kembali dengan Seon Woo Hee, seseorang penting di masa lalunya setelah 15 tahun berpisah.

Alur Cerita

Mengutip kpoplife, jalan cerita dan seluruh pemain My Youth masih dirahasiakan. Bahkan untuk judul drama kemungkinan akan ada perubahan. Selama proses produksi berlangsung. Secara keseluruhan, dari soompi, My Youth mengisahkan tentang Seon Woo Hae dan Sung Je Yeon, bersatu kembali setelah 15 tahun terpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing.

Penulis Naskah Ternama

Naskah My Youth ditulis oleh Park Si Hyun, yang juga menulis jalan cerita drama populer Run On. Ia terkenal dengan kepiawaiannya yang membuat dialog tampak berkesan dan penokohannya yang unik. Park Si Hyun merupakan penulis yang drama yang populer.

Sebelum debutnya, ia adalah asisten penulis terkenal Kim Eun Sook, penulis drama Secret Garden, The heirs, Descedants of the Sun, dan Guardian: The Lonely and Great God.

Mengutip dramarealm, untuk membuat drama Korea My Youth ini, ia mempelajari genre melodrama, menjelajahi kehidupan Seon Woo Hae dan Sung Je Yeon, tokoh My Youth, yang terhubung kembali setelah 15 tahun hidup terpisah.

